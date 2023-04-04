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台中狠男活活打死毛小孩 領養當天用熱水燙到大量脫毛

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中許姓男子多次從臉書動物社團領養狗，卻僅因和女友吵架又發現他養的黃色米克斯犬「阿肥」亂大小便，竟狠心拿木棍活活打死牠，另還被查出剛領養回1隻黑色米克斯犬，回家洗澡故意用熱水淋燙害牠全身7成嚴重燙傷、大量脫毛，檢方偵結依動保法起訴他。

檢警調查，許男（34歲）和魏女同住龍井區，2020年3月起就多次透過臉書社團向他人領養狗，2021年3月因為和魏女發生口角，後又發現才領養3個多月的黃色米克斯犬「阿肥」隨地大小便，許一時氣憤竟發狠當場拿棍棒活活打死阿肥。

許男痛下殺手後，就將阿肥遺體裝在麻布袋中棄置在附近的空地，後經警方獲報同年11月15日持搜索票到場搜索，當場在該麻布袋中發現1隻狗的遺體。

檢警另又循線查獲，許男早在2021年4月8日當天，先是到彰化伸港向民眾領養1隻黑色米克斯犬、1隻黃色米克斯犬後，下午3點多帶回家洗澡卻故意用熱水澆淋黑色米克斯犬，燙到牠包括頭頂、背部、四肢及尾巴都有2至3度燙傷，面積甚至高達百分之70。

檢方訊時，許男坦承有拿木棍痛毆阿肥，隔天發現牠死後就用塑膠袋、麻布袋包捆丟棄空地，另在幫2隻狗洗澡時後，黑色那隻米克斯就發生大量脫毛狀況。

檢方傳訊魏姓女友、比對台中市動保處調查紀錄，及相關臉書收養社團截圖、對話及獸醫報告等，認定許男故意打死犬隻，另也明知應用安全水溫洗澡卻以熱水淋燙黑色米克斯犬。

檢方認為，許男打死阿肥、用熱水淋燙黑色米克斯犬，2次行為犯意各別、行為互殊，偵結依2個動物保護法第25條第1款之違反同法第5條規定故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪嫌起訴他。

示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照
示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照

動保法

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