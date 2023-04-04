獨棟民宅火警1樓全面燃燒 屋主逃往屋頂嗆暈樓梯間

基隆市深澳坑路今天凌晨發生民宅火警，受困火場的陳男送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市深澳坑路今天凌晨發生民宅火警，消防人員滅火後，在火場內找到疑嗆傷的陳姓男子，送醫不治，起火原因待鑑識。警方封鎖現場，上午前往調查，並報請檢察官相驗死因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨3時29分接獲報案，深澳坑路民宅起火。消防隊員趕到現場時，發現火場是山區獨棟民宅，1樓火勢相當猛烈，2樓斜屋頂加蓋空間滿是濃煙。

消防人員布設水線滅火後，在屋內通往屋頂的樓梯間，發現50多歲陳姓屋主倒在屋內，救出時已無呼吸心跳，送醫急救未能救回性命。