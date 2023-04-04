醉漢撞毀店家盆栽倒地 警據報救人卻發現特殊身分

王姓男子（右）酒醉撞毀店家盆栽倒地，警據報救人卻發現他遭通緝中。記者林保光／翻攝 王姓男子醉酒撞破店家的門口的盆栽，自己酩酊大醉倒在騎樓，警方接獲報案趕往處理，查問他的身分，發現他前6天才被發布通緝，逮捕他歸案。

據了解，4月2日上午7點多，王姓男子（29歲）經過高雄市前金區自立二路與中山橫路口，酒醉走路不穩，撞倒商家的盆栽後便倒在騎樓，路人見狀，立即報警。

高雄市警新興分局員警到場叫醒王姓男子，詢問他的狀況，才知道他只是喝醉酒，後來查問他的身分資料，才驚覺橋頭地檢署在3月27日剛對他發布通緝。

據查，王姓男子因不能安全駕駛，涉公共危險罪，經橋頭地方法院判判刑5月，未報到執行而通緝，這次趁清明節連續假日，和朋友相約到酒吧狂歡，直到清晨結束，打算攔計程車離去不慎跌倒，才令他遭通緝的身分曝光。