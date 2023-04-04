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男載家人出遊轎車突拋錨 熱心警協助推車脫困

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區北門路段，昨晚發生轎車拋錨熄火，博愛派出所警員及時推車解圍。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區北門路段，昨晚發生轎車拋錨熄火，博愛派出所警員及時推車解圍。記者黃宣翰／翻攝
40歲張姓男子利用清明連假，從高雄駕駛轎車搭載家人到台南旅遊，昨晚9點多行經北門路段時，車輛突然拋錨熄火，卡在內側車道動彈不得，造成後方車流壅塞。台南市警二分局博愛派出所員警巡邏經過，及時推車解圍，交通恢復順暢。

警員洪嘉何及黃柏勳，昨晚間9點多巡邏經過中西區北門路段時，發現交通車流緩慢，向前查看發現一輛轎車停在路中央。員警上前關心得知，張姓男子（40歲）車輛突然拋錨熄火，嘗試數次都無法發動。

由於北門路車流量大，車輛往來頻繁，為避免發生交通事故及阻礙交通，員警隨即請張先上車打空檔並握好方向盤，警員洪嘉何在後方推車，另警員黃柏勳則在後方指揮交通，協助張男將車輛推至路旁安全處，並請張通知維修廠前來協助，張對於警方的熱心協助深表感謝之意。

台南市警二分局提醒，發生車輛故障不要慌張，儘快在車後放好警示標示物，避免發生危險；駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險，如遇車輛故障導致交通阻塞，可撥打110請求協助，並聯絡道路救援前往拖吊排除。

台南市中西區北門路段，昨晚發生轎車拋錨熄火，博愛派出所警員及時推車解圍。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區北門路段，昨晚發生轎車拋錨熄火，博愛派出所警員及時推車解圍。記者黃宣翰／翻攝

台南

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