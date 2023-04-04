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杉林旗山大盜大膽偷土地公金牌 這原因栽在高雄警手上

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄旗山區50多歲月姓慣竊日前騎車行經甲仙區文化路、中正路口時，因穿越行人斑馬線未禮讓行人，被2警巡邏發現上前攔查，月男假意配合卻趁隙逃脫，最終因不熟路況摔落彎道，被警逮個正著，經調查意外發現，他竟還是杉林、旗山兩起近2萬元竊案嫌犯，月男這下可不只是乖乖繳罰金就能輕易了事。

旗山分局指出，當天甲仙分駐所副所長蔡宗宏、警員黃世明正好巡邏行經該路口，撞見月男未禮讓行人穿越斑馬線，因而將他攔查，沒想到他在警員比對身分時，竟然騎車逃離，2警隨即跟追在後，而月男途經甲仙區東安里和南巷口時，因不熟悉當地路況，情急之下機車迴轉，竟不慎自摔水泥護欄，翻車倒地。

警到場後喝斥該嫌後，眼尖認出他竟是大洲所轄區竊盜案涉有重嫌的男子，隨即帶返派出所深入調查；經查月男在旗山區、杉林區都涉有竊案，分別於3月2日在杉林區桐竹路旁，竊取土地公廟內金牌一面（價值約4300元）；3月30日在旗山區中洲路竊取雜貨店收銀機內現金17000元。

透過監視器畫面比對，月男的身材及車輛特徵及涉案車輛與先前兩起竊盜案相符，警方指出，月男平日為非作歹成性，因交通違規栽在旗山警員手上，正是罪有應得，詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢察署偵辦。

月男在水溝前迴轉，自撞護欄翻車倒地。記者古和純／翻攝
月男在水溝前迴轉，自撞護欄翻車倒地。記者古和純／翻攝
月男竊取旗山區某雜貨店的現金。記者古和純／翻攝
月男竊取旗山區某雜貨店的現金。記者古和純／翻攝
月男竊取杉林區桐竹路旁土地公廟內金牌一面。記者古和純／翻攝
月男竊取杉林區桐竹路旁土地公廟內金牌一面。記者古和純／翻攝

竊盜

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