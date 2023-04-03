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老翁酒後台鐵月台候車不慎跌落軌 頭部撞傷被救起

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

年近70歲的蔡姓老翁今晚到基隆市三坑火車站搭車時，疑因為喝了點酒，不慎從月台跌落鐵軌。台鐵人員發現後將他救上月台，由消防局派救護車送醫，醫師檢查發現頭部有外傷，無生命危險。

據了解，蔡姓老翁住在新北市，今晚7點半多進入三坑火車站，應是想要搭乘7點45分進站的區間車1257車次南下。

蔡姓老翁在月台等候火車時，不小心跌落鐵軌，站務人員很快到場，通報班車勿進站，並協助蔡姓老翁他回到月台。意外發生時火車還未進站，狀況解除後，區間車才駛入，班車時間未受延誤。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心7點48分接獲報案，派遣人車到場時，蔡姓老翁已在月台等待送醫。救護人員檢視意識清楚，頭部有外傷，將他送往衛生福利部基隆醫院治療。

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蔡姓老翁今晚到基隆市三坑火車站搭車時，不慎從月台跌落鐵軌，所幸及時被救回，送醫治療。圖／翻攝自Google Map
蔡姓老翁今晚到基隆市三坑火車站搭車時，不慎從月台跌落鐵軌，所幸及時被救回，送醫治療。圖／翻攝自Google Map

基隆 台鐵

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