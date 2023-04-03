新北三峽住宅突竄火 獨居老人逃生不及送醫不治
新北市三峽區中正路一處2層樓平房今天下午5時許發生火警，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，但在屋內找到1名65歲王姓男子，救出時已無呼吸心跳，送往恩主公醫院搶救之後宣告死亡。
鄰居指稱，死者姊姊就住在附近，平常王男獨居這棟平房，打零工維生，偶而幫忙出廟會陣頭。今天下午5時許，鄰居聽見王男住家傳出住警器警報聲響，查看發現1樓冒出濃煙，急忙撥打119報案，過沒多久看到火苗竄出，迅速擴大，當時王男在客廳，來不及逃生。
消防局5時26分獲報，派遣人車趕抵迅速射水，不到20分鐘通報火勢熄滅，燃燒位置集中在客廳僅約5平方公尺，但發現王男倒臥火場，送往三峽恩主公醫院急救途中已無生命跡象，急救到5時55分宣告死亡。火災發生原因尚待鑑識調查釐清。
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