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新北三峽住宅突竄火 獨居老人逃生不及送醫不治

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新北三峽住宅突竄火 獨居老人逃生不及送醫不治

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區中正路一處2層樓平房今天下午5時許發生火警，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，但在屋內找到1名65歲王姓男子，救出時已無呼吸心跳，送往恩主公醫院搶救之後宣告死亡。

鄰居指稱，死者姊姊就住在附近，平常王男獨居這棟平房，打零工維生，偶而幫忙出廟會陣頭。今天下午5時許，鄰居聽見王男住家傳出住警器警報聲響，查看發現1樓冒出濃煙，急忙撥打119報案，過沒多久看到火苗竄出，迅速擴大，當時王男在客廳，來不及逃生。

消防局5時26分獲報，派遣人車趕抵迅速射水，不到20分鐘通報火勢熄滅，燃燒位置集中在客廳僅約5平方公尺，但發現王男倒臥火場，送往三峽恩主公醫院急救途中已無生命跡象，急救到5時55分宣告死亡。火災發生原因尚待鑑識調查釐清。

三峽區一處平房發生火警，雖然火勢迅速撲滅，但獨居男姓屋主送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三峽區一處平房發生火警，雖然火勢迅速撲滅，但獨居男姓屋主送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三峽區一處平房發生火警，雖然火勢迅速撲滅，但獨居男姓屋主送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三峽區一處平房發生火警，雖然火勢迅速撲滅，但獨居男姓屋主送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三峽區一處平房發生火警，雖然火勢迅速撲滅，但獨居男姓屋主送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三峽區一處平房發生火警，雖然火勢迅速撲滅，但獨居男姓屋主送醫不治。記者林昭彰／翻攝

獨居 火災

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