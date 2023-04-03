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他坐搭自強號出事！鄰座行李突從架上掉落 頭遭砸傷送醫

中央社／ 苗栗縣3日電

台鐵191次由花蓮開往潮州南下自強號列車今天下午接近苑裡火車站時，發生旅客遭掉落行李砸中頭部受傷意外，經站方通報苗栗縣消防局派員緊急協助受傷男子送醫。

台鐵苑裡站指出，下午約4時18分，列車即將進站時，接獲列車長通報有乘客受傷，隨即報請119派員在列車抵達後，協助傷者就醫。

台鐵人員表示，傷者為1名中年男子，他從台北站上車搭乘自強號列車前往彰化，男子坐在靠走道座位，男子因鄰座乘客放在行李架上的手提包突然掉落而砸中頭部，頓時感到頸部嚴重疼痛。

男子經救護人員協助以頸圈固定頸部，並陪同步下火車及月台，接著由救護車送往苑裡李綜合醫院。男子意識清楚，經斷層掃描疑似有輕微腦震盪跡象，留院觀察。

台鐵苑裡站指出，站方派員陪同前往醫院掌握受傷男子後續狀況，並已留下行李持有人相關資料，提供雙方後續處理。

台鐵191次南下自強號列車3日下午接近苗栗苑裡站時，發生車內旅客遭掉落行李砸中頭部意外，站方通報苗栗縣消防局派員到場協助傷者送醫，目前留院觀察中。（民眾提供）中央社
台鐵191次南下自強號列車3日下午接近苗栗苑裡站時，發生車內旅客遭掉落行李砸中頭部意外，站方通報苗栗縣消防局派員到場協助傷者送醫，目前留院觀察中。（民眾提供）中央社

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