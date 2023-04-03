影／雲林男子打球突倒地 護理師線上指導CPR民眾接力救回
連假期間，雲林縣虎尾科技大學籃球場有不少打球民眾，昨天傍晚1名年約40歲男子在打球過程突然後仰倒地昏迷，消防局獲報後除派遣救護車救援，並由護理師線上指導民眾實施CPR救援，同時有民眾找來AED（自動體外心臟電擊去顫器）為患者電擊，該名男子就醫前已恢復自主呼吸，並送至醫院救治。
雲林縣消防局指出，該名男子打球時不明原因突然後仰倒地，在場民眾發現後撥打119，消防局除派遣虎尾救護車前往現場救援，同時由護理師接手線上指導民眾幫患者實施CPR急救，期間現場民眾找來AED幫患者進行電擊1次。
救護人員到達現場評估患者生命徵象時，已可摸到頸動脈及恢復自主呼吸，送至若瑟醫院救治，後轉至斗六台大加護病房醫治中。
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