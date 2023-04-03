快訊

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

反制蔡總統見麥卡錫「將再度圍台軍演」？ 陸外交部回應

影／雲林男子打球突倒地 護理師線上指導CPR民眾接力救回

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

連假期間，雲林縣虎尾科技大學籃球場有不少打球民眾，昨天傍晚1名年約40歲男子在打球過程突然後仰倒地昏迷，消防局獲報後除派遣救護車救援，並由護理師線上指導民眾實施CPR救援，同時有民眾找來AED（自動體外心臟電擊去顫器）為患者電擊，該名男子就醫前已恢復自主呼吸，並送至醫院救治。

雲林縣消防局指出，該名男子打球時不明原因突然後仰倒地，在場民眾發現後撥打119，消防局除派遣虎尾救護車前往現場救援，同時由護理師接手線上指導民眾幫患者實施CPR急救，期間現場民眾找來AED幫患者進行電擊1次。

救護人員到達現場評估患者生命徵象時，已可摸到頸動脈及恢復自主呼吸，送至若瑟醫院救治，後轉至斗六台大加護病房醫治中。

雲林縣消防局透過護理師線上指導民眾CPR救回男子一命。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣消防局透過護理師線上指導民眾CPR救回男子一命。記者陳雅玲／翻攝

患者 護理師 救護車

延伸閱讀

雲林500會挺賴清德全台第一炮 盼他重振民進黨士氣

雲林自採高麗菜2顆10元 享農遊樂趣兼作公益

命運讓姊弟台灣團聚 烏克蘭護理師喊話：感謝給機會生活下去

雲林台78甲線開發案露曙光？縣府提經費低5倍的替代案

相關新聞

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

宜蘭29歲女孩林恩羽充滿愛心、熱心助人，希望成為義消幫助更多人，她努力朝夢想前進，去年底考取救護證照，眼見即將如願，日前...

新竹發生「蛋蛋車禍」11箱蛋掉地染黃馬路 不見司機蹤影

蛋荒議題不間斷，新竹市一輛載蛋車行經延平路一段時，不明原因車上11箱雞蛋全掉到馬路上，破碎的蛋黃、蛋白布滿馬路，場面凌亂，...

妻子投資股票賠錢 丈夫怒不可遏竟拿掃把打死她

桃園市1名50歲鍾姓婦人，因為投資股票賠錢導致家庭失和，1日晚間夫妻倆一起到新北市樹林區某神壇拜拜，又因故發生口角，53...

影／雲林男子打球突倒地 護理師線上指導CPR民眾接力救回

連假期間，雲林縣虎尾科技大學籃球場有不少打球民眾，昨天傍晚1名年約40歲男子在打球過程突然後仰倒地昏迷，消防局獲報後除派...

台3線苗栗獅潭大型重機、普通重機相撞 2名騎士送醫

一輛大型重機今天上午在台3線苗栗縣獅潭鄉新莊隧道附近路段，與橫越的普通重機相撞，2名騎士受傷送醫，警方初步調查2人均無酒...

台東男子駕小貨車失控翻車 救出命危送醫急救中

台東縣年約55歲男子今天下午駕駛小貨車，行經卑南鄉鹿鳴橋旁往紅葉村產業道路1公里處，不明原因失控翻車，駕駛受困車內，經消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦