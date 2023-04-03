台3線苗栗獅潭大型重機、普通重機相撞 2名騎士送醫

一輛大型重機今天上午在台3線苗栗縣獅潭鄉新莊隧道附近路段，與橫越的普通重機相撞，2名騎士受傷送醫，警方初步調查2人均無酒駕，肇事原因進一步釐清中。

大湖警察分局今天上午9點多接獲報案，台3線107公里附近獅潭鄉新莊隧道附近發生車禍，警方到場處理，初步調查，葉姓男子（29歲）騎大型重型機車沿台3線往北，黃姓男子（19歲）騎普通重型機車停在路邊欲迴轉，兩車在路中間撞擊人車倒地。

葉男身體左側多處嚴重擦挫傷，黃男左腿則有開放性傷口，左側肢體多處擦挫傷，2人均意識清楚，送往頭份市為恭醫院救治，警方對2人進行酒精濃度呼氣測試，酒測值均為零，相關肇責待釐清。