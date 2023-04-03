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台3線苗栗獅潭大型重機、普通重機相撞 2名騎士送醫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛大型重機今天上午在台3線苗栗縣獅潭鄉新莊隧道附近路段，與橫越的普通重機相撞，2名騎士受傷送醫，警方初步調查2人均無酒駕，肇事原因進一步釐清中。

大湖警察分局今天上午9點多接獲報案，台3線107公里附近獅潭鄉新莊隧道附近發生車禍，警方到場處理，初步調查，葉姓男子（29歲）騎大型重型機車沿台3線往北，黃姓男子（19歲）騎普通重型機車停在路邊欲迴轉，兩車在路中間撞擊人車倒地。

葉男身體左側多處嚴重擦挫傷，黃男左腿則有開放性傷口，左側肢體多處擦挫傷，2人均意識清楚，送往頭份市為恭醫院救治，警方對2人進行酒精濃度呼氣測試，酒測值均為零，相關肇責待釐清。

大湖警方呼籲，台3線路段彎道眾多，行經道路時應隨時注意前方路況眼光放遠，欲先注意突來之路況，並應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，警方分析易肇事路段、時段，持續加強巡邏密度、測速照相，及重大違規取締，提高見警率，提醒用路人小心駕駛，防制交通事故發生。

台3線苗栗縣獅潭鄉新莊隧道今天上午發生大型重型機車、普通重機相撞車禍，2名騎士受傷送醫。圖／民眾提供
台3線苗栗縣獅潭鄉新莊隧道今天上午發生大型重型機車、普通重機相撞車禍，2名騎士受傷送醫。圖／民眾提供
台3線苗栗縣獅潭鄉新莊隧道今天上午發生大型重型機車、普通重機相撞車禍，2名騎士受傷送醫。圖／民眾提供
台3線苗栗縣獅潭鄉新莊隧道今天上午發生大型重型機車、普通重機相撞車禍，2名騎士受傷送醫。圖／民眾提供

重機 車禍

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