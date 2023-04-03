色同事躲防火巷偷拍 她如廁見氣窗上有手機大叫
台北市一名40歲張姓男子涉嫌躲在防火巷，持手機從廁所氣窗偷拍女同事如廁，女同事發現大聲喝斥，提告妨害秘密，並指控張男長期跟蹤騷擾。檢方依證據認定張男偷拍，涉犯妨害秘密罪，聲請簡易判決處刑。
檢警調查指出，今年1月6日晚上8時許，張男在公司發現女同事走進廁所，趁機繞往公司後方的防火巷，持手機放在廁所氣窗上偷拍，幸好女同事及時發現大聲喝斥，張男當下竄逃離去。
女同事遭偷拍如廁後提告妨害名譽，另指控從2021年間起至遭偷拍當日，長期被張男跟蹤騷擾，多次下班後遭一路尾隨，心生畏怖不想再隱忍，但此部分沒有證據。
警方調閱監視器畫面，通知張男到案說明，張男否認實施跟蹤騷擾，檢方認定，張男確實偷拍女同事，觸犯妨害秘密罪，聲請簡易判決處刑。
「跟蹤騷擾防治法」2022年6月1日生效，女同事指控的時間2022年5月31日前，因尚未開始實施無法律適用，6月1日後則無具體指出跟騷時間地點，難以論罪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言