桃園老夫妻連假賞海芋 愛車「憑空消失」熱心警找到了

桃園市一對70多歲老夫婦今上午開車到大園區參觀彩色海芋季，準備返家時卻找不到自己的車，以為遭竊，急忙報警；員警獲報後研判可能是老夫婦記錯停車位置，沿街調閱行車軌跡，果然順利在路邊找到車輛，讓他們平安返家。

大園警分局指出，大園派出所警員蘇柏魁今下午2時許在大園區聖德北路與田溪路口，執行桃園彩色海芋季交管勤務時，一對老夫婦神情慌張地跑上前報案，稱他們的車輛停在聖德北路往中壢方向的路邊，卻怎麼樣都找不到，擔心是遭人偷走，請警方幫忙協尋。

員警聽完後研判，可能是長輩記錯停車位置，但老翁表示他們走了約20分鐘才到會場，堅稱自己沒有記錯停車位，員警便請線上巡邏警力在聖德北路上來回搜尋，仍未看到老翁的車輛。

警方隨後利用老翁的車牌號碼調閱行車軌跡，發現車輛在上午10點多出現在中山南路上，剛好是老翁印象中的停車時間，便立即前往附近搜尋，果然順利在華興路上找到老翁的車輛。