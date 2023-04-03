29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

宜蘭29歲女孩林恩羽充滿愛心、熱心助人，希望成為義消幫助更多人，她努力朝夢想前進，去年底考取救護證照，眼見即將如願，日前卻因意外不幸離世。議長張勝德得知女孩的動人故事，決定幫她圓夢，今天由縣消防局頒發義消服務證及制服由林母代收，祝福這位美麗天使繼續在天上助人。

林恩羽的母親表示，女兒從小就充滿正義感、很有愛心，看到受傷的貓狗會帶回來照顧，路上目睹車禍受傷的人也想去幫忙，但因本身並沒有救護人員證照，擔心會有糾紛，於是女兒透過努力提升救護技能，期盼能成為一位義消，可以幫助更多人。

美麗的林恩羽獲頒義消服務證，圓了她生前的夢想。記者戴永華／攝影

女孩原本是美髮設計師，3年前因為疫情，轉而從事臨終造型設計師，母親曾經問她「不害怕嗎？」她說，覺得自己在做善事，第一次服務的對象是沒人善後處理的腐屍，林恩羽幫忙恢復容貌，讓對方有尊嚴離開。

不料3年前，跟她感情非常好的父親走了，林恩羽哀痛逾恆，走不出情緒；有一次她抱著父親的骨灰罈放在駕駛座旁，淚眼開車「載著爸爸去兜風」；也大概在此時，她在臉書認識不少義消好朋友，去年底努力通過魔鬼訓練，如願取得初級救護技術人員證照，正當開心可以成為義消投入服務時，卻因意外不幸離世。

母親與姐姐百般不捨，義消朋友潘宗佑說，前一陣子有夢到恩羽，笑著揮手，好像要跟他講什麼事。議長張勝德接到訃文時，得知這位女孩的感人故事，決定幫她圓夢，協助向縣消防局爭取，今天頒發義消服務證及一套全新制服，轉交母親將帶去恩羽靈前，幫她圓了最後一個夢。