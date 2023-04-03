澎湖七美鄉雞舍起火 雞「緊急逃生」沒被火燒成烤雞
澎湖縣七美鄉南港區一處雜貨店旁，今天下午1時12分許，突然傳出火警，消防局獲報，派出3車3人前往搶救；抵達發現，黑煙直竄天際，起火點為廢棄船艙改成的雞舍，所幸雞緊急逃生，沒被燒成烤雞，火勢約10分鐘後撲滅。
消防局指出，今天下午1時12分獲報，位於七美鄉南港村的雜貨店附近有燃燒情形，隨即派遣七美分隊消防車與救護車共3車3人前往搶救，由小隊長陳俊偉現場指揮。
消防員趕抵現場，發現起火點在以以廢棄船艙改建成的雞舍，當時火煙竄升燃燒，消防員射水線灌救，所幸當時雞舍裡的雞嚇得逃離，人雞均平安；火勢約10分鐘獲控制後撲滅，起火原因由消防局進行後續調查。
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