澎湖七美鄉雞舍起火 雞「緊急逃生」沒被火燒成烤雞

澎湖縣七美鄉南港區一處雜貨店旁，今天下午1時12分許，突然傳出火警，消防局獲報，派出3車3人前往搶救；抵達發現，黑煙直竄天際，起火點為廢棄船艙改成的雞舍，所幸雞緊急逃生，沒被燒成烤雞，火勢約10分鐘後撲滅。

消防局指出，今天下午1時12分獲報，位於七美鄉南港村的雜貨店附近有燃燒情形，隨即派遣七美分隊消防車與救護車共3車3人前往搶救，由小隊長陳俊偉現場指揮。