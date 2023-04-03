臉書陌生男像極了愛情卻騙錢 三芝女差點情財兩失

新北市1名29歲女子在臉書加陌生男子好友，對方自稱在澳門旅遊娛樂公司上班，可以操作大樂透開獎，誘使女子交出2萬元，騙她中獎1500萬。江女四處向親友借錢湊足16萬元準備繳納保證金，被銀行員和警察戳破愛情陷阱。

女子去年底在臉書認識陌生男子，對方花了3個月跟她甜言蜜語誘陷網戀，才自稱可以操作樂透開獎號碼「絕對獲利、穩賺不賠」。女子於是匯款2萬元，隔天就被告知中獎1500萬元，但要再繳16萬保證金才能領取高額彩金。

但是她手頭沒錢，四處向親友調頭寸湊足金額，上個月10日前往淡水信用合作社三芝分行臨櫃匯款，行員察覺不對勁，通報警方協助。淡水警分局三芝分駐所警員葉仁傑、楊哲旻趕抵，查看兩人對話內容，即發現對方講話都是台灣慣用口吻，卻冒充澳門人。