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臉書陌生男像極了愛情卻騙錢 三芝女差點情財兩失

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名29歲女子在臉書加陌生男子好友，對方自稱在澳門旅遊娛樂公司上班，可以操作大樂透開獎，誘使女子交出2萬元，騙她中獎1500萬。江女四處向親友借錢湊足16萬元準備繳納保證金，被銀行員和警察戳破愛情陷阱。

女子去年底在臉書認識陌生男子，對方花了3個月跟她甜言蜜語誘陷網戀，才自稱可以操作樂透開獎號碼「絕對獲利、穩賺不賠」。女子於是匯款2萬元，隔天就被告知中獎1500萬元，但要再繳16萬保證金才能領取高額彩金。

但是她手頭沒錢，四處向親友調頭寸湊足金額，上個月10日前往淡水信用合作社三芝分行臨櫃匯款，行員察覺不對勁，通報警方協助。淡水警分局三芝分駐所警員葉仁傑、楊哲旻趕抵，查看兩人對話內容，即發現對方講話都是台灣慣用口吻，卻冒充澳門人。

警方耐心規勸女子，告訴她這是詐騙老哏「愛情陷阱」，女子才嘆息接受事實，慶幸至少保住16萬元，已被騙走的2萬元就算繳納「智商稅」認賠。

詐騙集團利用愛情陷阱誘導女子交出錢財。圖／警方提供
詐騙集團利用愛情陷阱誘導女子交出錢財。圖／警方提供
詐騙集團利用愛情陷阱誘導女子交出錢財。圖／警方提供
詐騙集團利用愛情陷阱誘導女子交出錢財。圖／警方提供
女子誤陷網路愛情陷阱還被騙錢，員警耐心說明一切都是騙局。圖／警方提供
女子誤陷網路愛情陷阱還被騙錢，員警耐心說明一切都是騙局。圖／警方提供
詐騙集團利用愛情陷阱誘導女子交出錢財。圖／警方提供
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大樂透 淡水

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