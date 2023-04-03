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妻子投資股票賠錢 丈夫怒不可遏竟拿掃把打死她

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

桃園市1名50歲鍾姓婦人，因為投資股票賠錢導致家庭失和，1日晚間夫妻倆一起到新北市樹林區某神壇拜拜，又因故發生口角，53歲林姓丈夫情緒失控拿掃把痛毆妻子，隔天晚上妻子身體不適送醫不治，林男被警方依傷害致死法辦。

據了解，這對夫妻1日一起從楊梅區住處出發，晚間9時許到達朋友在樹林區俊英街開設的神壇拜拜，再度因為妻子投資股票失利的事情吵架，林男氣到拿掃把並徒手毆妻，打到妻子遍體麟傷，被友人勸阻才罷手，憤而扔下妻子不顧，晚間11時許獨自駕車離開。

鍾女當天晚上向朋友請求在神壇留宿，到了隔天晚上7時許，友人發現鍾女意識模糊，趕緊報案求救，但救護車送醫途中，鍾女已經氣絕身亡。醫院診斷發現鍾女全身多處瘀傷，研判是外力造成，並非自然死亡。

警方獲報展開調查，方知鍾女是被丈夫施暴致死，隨即至楊梅逮捕林男，他坦承毆妻，供稱失手不知傷勢這麼嚴重，警詢後被依傷害致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

丈夫

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