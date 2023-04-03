快訊

南韓仁川樂天電影院大樓起火 消防當局動員上百人灌救傷亡未知

點名這2國！金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月很關鍵

我駐巴西外交官墜樓亡！遺孀公開信控高層栽贓害輕生 外交部回應

高雄7旬嬤機車失蹤報案揪壞蛋 警出招她嘴角微微上揚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

78歲蔡姓老婦人前天下午在高雄前鎮區商家購物，走出店外發現機車竟不翼而飛，火冒三丈報警，要求警方揪出偷她機車的壞蛋，警方趕抵獲報到場，安撫她情緒，研判可能蔡婦記錯停放處，沿途找了15分鐘，終於尋獲機車，讓她嘴角上揚露出微笑。

鳳山警分局五甲派出所前天下午3時許，接獲民眾報案，指保泰路有機車遭竊，所長張志忠、警員汪聖儒隨即前往了解。

警方到場後，當時78歲蔡姓老婦人站在路邊，警方趨前詢問發生何事，蔡怒氣難抑地說，「才停車15分鐘買東西，回來機車就不見了，機車還有上鎖」，要求警方調監視器，揪出偷機車的壞蛋。

所長張志忠安撫蔡婦的情緒，確認機車鑰匙還在她的身上，研判可能老人家記性不好，記錯停放的位置，於是根據蔡婦描述的機車特徵，沿途找了約15分鐘，果然在路口轉角處發現她的機車。　

蔡見警方找回她的機車，一臉歉意地說，以為機車就停在保泰路賣場旁，不記得是停在別處，所幸警方耐心的協助，才能順利找回機車，感謝警察幫忙；警方安撫她「車找到就好，以後要多留意」，蔡露出微笑放心騎車離去。

高雄78歲蔡姓老婦人以為機車失蹤，報案請警方揪出偷車壞蛋，警方發現是她停車記錯位置，順利尋獲機車，讓她笑著致謝。記者石秀華／翻攝
高雄78歲蔡姓老婦人以為機車失蹤，報案請警方揪出偷車壞蛋，警方發現是她停車記錯位置，順利尋獲機車，讓她笑著致謝。記者石秀華／翻攝

監視器 警察

延伸閱讀

高雄演唱會齊發 急診醫：大型活動需設置緊急救護流程

落漆！疑釣客魚線鐵勾刺入花鵝脖 高雄網友遊湖怒PO網

高雄蔥農19把青蔥被偷 警查他搞鬼賣蔥比前老闆還貴

高雄汽車保養廠烤漆爐失火 火煙竄天際消防員射水搶救

相關新聞

「媽媽住院請幫忙」林口交流道舉牌男跪求路人 見警察轉頭就跑

新北市有民眾發現一名男子在前天白天跪在林口交流道，舉著牌子「媽媽住院請幫忙」，引人矚目，警察到場後，男子卻轉頭就跑，連牌...

雙溪不厭亭一通救命電話 雞婆運將還原經過他這麼說

一名女子深夜從新竹搭計程車，凌晨在新北市雙溪區102線「不厭亭」下車，陳姓運將覺得異常報案，警、消在山崖下方60公尺坡地...

男登干卓萬山失聯恐墜崖 搜救卻因一關鍵陷瓶頸

桃園一支11登山隊到南投攀登干卓萬群峰，66歲蔣姓隊員疑失足墜崖，南投消防局調派人力組隊馳援，目前已抵達可能事故點，並下...

妻子投資股票賠錢 丈夫怒不可遏竟拿掃把打死她

桃園市1名50歲鍾姓婦人，因為投資股票賠錢導致家庭失和，1日晚間夫妻倆一起到新北市樹林區某神壇拜拜，又因故發生口角，53...

男大生夜店飲酒 離場涉酒駕騎車載同學 公共危險送辦

楊姓男大生日前到夜店飲酒狂歡，離場後涉嫌酒駕，騎機車載著同學回家，行經中山分局交通分隊的酒測路檢點，楊男見狀騎上人行道停...

住宅違建太煩！8旬翁工務局陳情 卻拿出2把刀放桌上

新北市83歲邱姓老翁上月30日因住宅違建問題，跑到新北市政府工務局陳情，協商過程中竟從背包拿出菜刀、剪刀放桌上，受理人員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦