高雄7旬嬤機車失蹤報案揪壞蛋 警出招她嘴角微微上揚

78歲蔡姓老婦人前天下午在高雄前鎮區商家購物，走出店外發現機車竟不翼而飛，火冒三丈報警，要求警方揪出偷她機車的壞蛋，警方趕抵獲報到場，安撫她情緒，研判可能蔡婦記錯停放處，沿途找了15分鐘，終於尋獲機車，讓她嘴角上揚露出微笑。

鳳山警分局五甲派出所前天下午3時許，接獲民眾報案，指保泰路有機車遭竊，所長張志忠、警員汪聖儒隨即前往了解。

警方到場後，當時78歲蔡姓老婦人站在路邊，警方趨前詢問發生何事，蔡怒氣難抑地說，「才停車15分鐘買東西，回來機車就不見了，機車還有上鎖」，要求警方調監視器，揪出偷機車的壞蛋。

所長張志忠安撫蔡婦的情緒，確認機車鑰匙還在她的身上，研判可能老人家記性不好，記錯停放的位置，於是根據蔡婦描述的機車特徵，沿途找了約15分鐘，果然在路口轉角處發現她的機車。