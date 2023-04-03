小轎車突熄火卡路中間 苗警推車協助脫困

清明節連假，苗栗縣南庄風景區今天湧入大量遊客，一名莊姓婦女（63歲）在上午交通尖峰時段，車子在南庄外環道、西村大橋口突然熄火，執勤警員發現，幫忙推車協助脫困解除警報。

頭份警察分局南庄分駐所警員黃俊尉、尖山派出所警員許桓銘，及頭份派出所警員林信呈3人今天上午11點12分，在南庄鄉西村大橋執行交通疏導勤務，發現一輛自小轎在車道熄火動彈不得，警員上前關心，並合力將車子推至路旁安全處等待道路救援。

警方說，莊女今天開車外出，返家途中車子突然熄火，不知如何是好，交整的員警發現協助將車子推往路旁，通知道路救援到場處理，她非常感謝警方積極協助脫困，頻頻向警方道謝。