住宅違建太煩！8旬翁工務局陳情 卻拿出2把刀放桌上
新北市83歲邱姓老翁上月30日因住宅違建問題，跑到新北市政府工務局陳情，協商過程中竟從背包拿出菜刀、剪刀放桌上，受理人員嚇壞立刻通報市府警衛隊，海山分局警員也趕至將邱翁帶回，詢後依妨害公務偵辦。
警方表示，邱翁當天上午10時許獨自前往工務局陳情住宅違建拆除問題，施姓女受理員引導他至協商室後，邱翁竟從包包拿出菜刀、剪刀各1把，並表達其不滿情緒。
施女立刻通報市府警衛隊，海山分局同步接獲報案，趕至時，邱翁雖已離開工務局，警方仍在其餘樓層找到邱翁，並在包包內找到菜刀、剪刀、水果刀等3把刀，遂立刻將他帶回偵辦。
邱翁向警方表示，工務局多次發函說住宅結構與竣工圖不符，已被罰款兩次，但當初他買下房子時就是現狀，不是故意違建，也已提出行政訴訟，但工務局卻又再發函要會勘，所以才到工務局陳情，希望趕快結案。
工務局受理員施女向警方表示，先前若遇不理性民眾，均是通報駐警處理，當時並未感到遭受恐嚇，所以不會提出告訴。警方詢後，以妨害公務罪嫌函送邱翁。
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