苗栗西湖服務區掉皮包 半小時失而復得
一名張姓女子昨天晚上在國道3號苗栗縣西湖休息區遺失皮包，內有信用卡、證件，及現金3300元，林姓攤商拾金不昧，國道公路警察局第二公路警察大隊協助半個小時物歸原主，張女一再感謝。
清明節連續假日，國道二隊後龍分隊分隊長楊宗哲、警員黃俊榕昨天晚上7點45分在國3號西湖服務區，執行機動服務站守望勤務，林姓攤商表示在櫃位旁拾獲藍色長皮夾，請警方聯繫失主領回。
警方透過信用卡公司聯繫失主張女，張女於7點57分至服務台，經員警確認，清點皮夾內財物品均無短少後領回，警方調查，張女於昨天晚上7點半時進入西湖服務區休憩及購物，購物後不慎遺失皮包。
張女接到通知，才知道皮包掉了，一再感謝警方協助失而復得，國道二隊指出，清明連假期間高速公路湧現車流，用路人進服務區，務必保管好個人貴重物品，用餐或如廁後務必再次確認帶離個人貴重物品。
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