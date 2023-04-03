苗栗西湖服務區掉皮包 半小時失而復得

一名張姓女子昨天晚上在國道3號苗栗縣西湖休息區遺失皮包，內有信用卡、證件，及現金3300元，林姓攤商拾金不昧，國道公路警察局第二公路警察大隊協助半個小時物歸原主，張女一再感謝。

清明節連續假日，國道二隊後龍分隊分隊長楊宗哲、警員黃俊榕昨天晚上7點45分在國3號西湖服務區，執行機動服務站守望勤務，林姓攤商表示在櫃位旁拾獲藍色長皮夾，請警方聯繫失主領回。

警方透過信用卡公司聯繫失主張女，張女於7點57分至服務台，經員警確認，清點皮夾內財物品均無短少後領回，警方調查，張女於昨天晚上7點半時進入西湖服務區休憩及購物，購物後不慎遺失皮包。