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警方防詐不遺餘力 只盼民眾聽進去...別再被騙了！

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

警方雖積極阻詐，但詐騙仍源源不絕！投資、愛情、遊戲點數等詐騙方式雖常見，但仍有民眾受騙上當，土城警方乾脆拍成影片宣導，讓民眾從「那個男人」身上獲取防止受詐上當的資訊。

根據調查發現，研究投資理財民眾越來越多，投資人年齡也有明顯下降趨勢，詐騙集團手法也從傳統人身安全詐騙，轉移到投資理財詐騙型態，利用投資人一時的心動，疏於查證，就能騙取巨額的資金。

土城分局廣福派出所副所長張是婕有感受理投資型態詐騙案類中，投資虛擬貨幣案類有增加的趨勢，搭配時事，利用網路流行的「那個男人...」網哏，率警員劉晉榮、許峻豪、林志遠、廖曼伶拍攝反詐騙宣導短片，希望藉由影片期望讓民眾在閒暇時間之餘、滑手機中，能在短時間內獲取最新反詐騙資訊。

影片內容為介紹新型態的投資詐騙案件中，詐騙集團多半利用投資人往往因一時的心動，疏於查證，就能成功騙取巨額的資金。

警方呼籲投資人應審慎理財，選擇證券交易所或有合法申登的公司企業標的進行投資，對於網路上來路不明的理財群組或粉絲專頁及各式虛擬貨幣等不明網址及連結，應多多查證或撥打165反詐騙專線詢問，提醒民眾謹慎理財，避免因一時衝動及貪念，導致大半輩子的積蓄都進了詐騙集團口袋，得不償失!

土城警方也與眾多店家配合，利用店家的電視牆播送，希望藉此讓反詐觀念能在所有市民中紮根，期能讓宣導效益極大化。

土城警拍片宣導防詐騙。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙，並於商家電視播放。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙，並於商家電視播放。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙，並於商家電視播放。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙，並於商家電視播放。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙，並於商家電視播放。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙，並於商家電視播放。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙，並於商家電視播放。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙，並於商家電視播放。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙。記者李易昌／翻攝
土城警拍片宣導防詐騙。記者李易昌／翻攝

詐騙集團 理財 投資人

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