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超可愛小白狗走失路邊 北市警「剛好盤查到失主」助人狗團聚

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市萬華分局莒光派出所警員楊季倫，上月30日步行上班時，突然一隻小白狗從路旁衝出，緊跟著楊員不放，楊員見毛色乾淨，認為應是走失犬隻，熱心將牠帶回派出所安置，並拍照上傳地方臉書社團找失主。

好巧不巧，在外巡邏的莒光所長陳怡婷、警員邱漢銘，在派出所附近發現一名林姓女騎士臨停路邊，不斷左右張望、神情緊張，上前盤查、詢問狀況，她急忙說「我在找走失的愛犬」，細問特徵後，發現原來就是楊員帶回派出所的「白色馬爾濟斯」，立刻協助她領回愛犬。

林女表示，當天早上帶著狗狗出門找朋友，一不注意狗狗就自行跑走了，當下十分慌張，不斷騎車繞著萬華找尋，由於自己不是萬華人，更加著急，所幸員警熱心協助，一小時內就找回，十分感謝。

萬華分局呼籲，民眾飼養寵物應植入寵物晶片，並將飼主聯繫方式記錄於晶片上，當民眾或警方尋獲時才能迅速聯繫飼主，避免意外發生。

莒光派出所長陳怡婷（左）跟失主合照。記者翁至成／翻攝
莒光派出所長陳怡婷（左）跟失主合照。記者翁至成／翻攝
萬華警方日前協助走失馬爾濟斯返回失主手中。記者翁至成／翻攝
萬華警方日前協助走失馬爾濟斯返回失主手中。記者翁至成／翻攝

寵物 狗狗

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