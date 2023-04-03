超可愛小白狗走失路邊 北市警「剛好盤查到失主」助人狗團聚
台北市萬華分局莒光派出所警員楊季倫，上月30日步行上班時，突然一隻小白狗從路旁衝出，緊跟著楊員不放，楊員見毛色乾淨，認為應是走失犬隻，熱心將牠帶回派出所安置，並拍照上傳地方臉書社團找失主。
好巧不巧，在外巡邏的莒光所長陳怡婷、警員邱漢銘，在派出所附近發現一名林姓女騎士臨停路邊，不斷左右張望、神情緊張，上前盤查、詢問狀況，她急忙說「我在找走失的愛犬」，細問特徵後，發現原來就是楊員帶回派出所的「白色馬爾濟斯」，立刻協助她領回愛犬。
林女表示，當天早上帶著狗狗出門找朋友，一不注意狗狗就自行跑走了，當下十分慌張，不斷騎車繞著萬華找尋，由於自己不是萬華人，更加著急，所幸員警熱心協助，一小時內就找回，十分感謝。
萬華分局呼籲，民眾飼養寵物應植入寵物晶片，並將飼主聯繫方式記錄於晶片上，當民眾或警方尋獲時才能迅速聯繫飼主，避免意外發生。
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