台中老翁遇真愛「義大利女工」？ 險失金8.5萬元
七旬洪姓老翁日前至台中市烏日區花蓮二信分行，準備兌換2500元歐元（折合約台幣8.5萬元）匯出給結交不久的「義大利女工」女網友應急，所幸經銀行行員察覺有異報警，最後在警方與行員勸阻下，洪姓老翁才驚覺被騙，並取消匯款。
經了解，洪姓老翁上個月在臉書結識一名自稱在義大利工廠工作的女網友，女網友對老翁噓寒問暖，讓老翁誤以為春天來了，近日女網友稱負責的設備已損壞需賠償新設備，但她還不夠2500元歐元恐違約入監，還說她「壓力大、很傷心」，老翁一聽急了，奔至銀行匯款。
烏日分局烏日派出所副所長鐘崇軒說明，老翁臨櫃準備要兌換2500元歐元匯出給女網友，行員驚覺事有蹊蹺，趕緊報警，警員魏文彥到場後，向老翁不斷耐心勸說，此為假交友詐騙，加上行員也在一旁分析，最後老翁才驚覺是場騙局。
台中市警察局烏日分局呼籲，詐騙集團手法層出不窮，常以網路交友手法先取得被害人信任，再以高利投資、急需用錢等理由詐騙，提醒民眾注意，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110專線報案查證，以確保自身財產安全。
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