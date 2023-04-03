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彰化今年攔阻詐騙已7千多萬 王惠美邀郭子乾當防詐大使

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

網路詐騙猖獗，近期包括張忠謀、郭台銘、吳淡如等名人都被詐騙集團冒名在網路上詐騙，動輒被騙數十、數百萬元，彰化縣長王惠美最近邀請藝人郭子乾擔任防詐大使，一起宣導提醒民眾千萬別加入這些詐騙臉書和line群，以免畢生積蓄化為烏有。

郭子乾今天上午在其粉專貼文和彰化縣長王惠美一起反詐騙，郭子乾在臉書上說「哥連假不放假，和彰化縣長一同拍攝反詐騙宣導影片」，而王惠美臉書也貼出和郭子乾拍攝反詐宣傳照，近期會公布反詐影片。

擔任防詐大使的郭子乾說，近來周遭不少演藝朋友或投資名人的照片遭盜用，並創設假臉書及LINE帳號，邀請民眾加為好友，讓民眾誤以為真的可以跟這些名人一起投資，將現金一筆一筆匯到假名人提供的詐騙帳戶，最後發現投資的資金無法提領，假名人的LINE帳號也人間蒸發，才驚覺遭受詐騙。

王惠美也呼籲，投資方式要慎選，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，一定就是詐騙，千萬不可加入免費line投資群組、聽信網友建言投資。

彰化縣警局統計，彰化警方去年成功攔阻詐騙就有1044件、金額高達5億6624萬元，以愛情交友假投資、名人教戰假投資等詐騙手法最多，今年至今也成功攔阻詐騙180件共7392萬元。

彰化縣警察局局長張國雄說，不論FB或LINE顯示的名稱及肖像都可任意修改，甚至截取名人影音，再透過剪接在臉書、IG、YouTube廣告吸引投資客，或標榜股票健診、分享飆股等，邀請民眾加LINE一起學習投資，假投資群組內很多暗樁營造賺錢的假象，慫恿民眾加碼投資，等到LINE群組遭封鎖後，民眾才會發現遇到詐騙。

甚至詐騙集團「放長線釣大魚」，一開始讓民眾可以領到「投資賺到的錢」，取得民眾信任後，錢愈匯愈多，等到發現受騙後，錢早已領不回來。張國雄說，最近被詐騙集團冒名的名人包括名人吳淡如、胡睿涵、邱沁宜、及蔡尚樺等，近期甚至連阿土伯、張忠謀、郭台銘先生等也被冒用來教人投資。

張國雄說也提醒民眾切記5不原則，不接陌生電話、.不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，就能遠離詐騙。

彰化縣長王惠美最近邀請藝人郭子乾擔任防詐大使，一起拍攝反詐宣傳影片，近期會公布。圖／翻攝自王惠美臉書
彰化縣長王惠美最近邀請藝人郭子乾擔任防詐大使，一起拍攝反詐宣傳影片，近期會公布。圖／翻攝自王惠美臉書
藝人郭子乾今天上午在其粉專貼文和彰化縣長王惠美一起反詐騙。圖／翻攝自郭子乾臉書
藝人郭子乾今天上午在其粉專貼文和彰化縣長王惠美一起反詐騙。圖／翻攝自郭子乾臉書
網路詐騙猖獗，近期包括邱沁宜、蔡尚樺等名人都被詐騙集團冒名在網路上詐騙。圖／彰化縣警局提供
網路詐騙猖獗，近期包括邱沁宜、蔡尚樺等名人都被詐騙集團冒名在網路上詐騙。圖／彰化縣警局提供
網路詐騙猖獗，近期包括吳淡如、胡睿涵等名人都被詐騙集團冒名在網路上詐騙。圖／彰化縣警局提供
網路詐騙猖獗，近期包括吳淡如、胡睿涵等名人都被詐騙集團冒名在網路上詐騙。圖／彰化縣警局提供
網路詐騙猖獗，近期包括張忠謀、郭台銘等名人都被詐騙集團冒名在網路上詐騙。圖／彰化縣警局提供
網路詐騙猖獗，近期包括張忠謀、郭台銘等名人都被詐騙集團冒名在網路上詐騙。圖／彰化縣警局提供
彰化縣長王惠美最近邀請藝人郭子乾擔任防詐大使，一起宣導提醒民眾千萬別加入詐騙臉書和line群，以免受騙。圖／彰化縣警局提供
彰化縣長王惠美最近邀請藝人郭子乾擔任防詐大使，一起宣導提醒民眾千萬別加入詐騙臉書和line群，以免受騙。圖／彰化縣警局提供

詐騙集團 LINE

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