影／沙鹿公墓掃墓引火燒 消防空拍蒐證清水警逮2人送辦

各地公墓火警多，消防隊員搶救疲於奔命，台中市沙鹿公墓今天發生掃墓引起的火災，消防隊員空拍蒐證，清水警分局員警迅速逮捕2人，依公共危險罪嫌送辦。

今天上午9點35分，在沙鹿區北勢里第二公墓發生火警，清水警分局沙鹿所接獲119轉報火警，警方到場現場時，消防隊員以空拍機鎖定現場2名男子，60歲和48歲堂兄弟王姓男子因掃墓燃燒金紙，不慎引起周邊雜草火災，警方逮捕2名男子，釐清案情，並依公共危險罪嫌，移請台中地檢署偵辦。

現場由消防隊員迅速撲滅火勢，警方呼籲民眾清明掃墓，切勿燃燒雜草、讓冥紙飛揚，離開前應先將拜香熄滅及澆熄餘燼，以避免火災意外發生。