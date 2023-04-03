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影／沙鹿公墓掃墓引火燒 消防空拍蒐證清水警逮2人送辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

各地公墓火警多，消防隊員搶救疲於奔命，台中市沙鹿公墓今天發生掃墓引起的火災，消防隊員空拍蒐證，清水警分局員警迅速逮捕2人，依公共危險罪嫌送辦。

今天上午9點35分，在沙鹿區北勢里第二公墓發生火警，清水警分局沙鹿所接獲119轉報火警，警方到場現場時，消防隊員以空拍機鎖定現場2名男子，60歲和48歲堂兄弟王姓男子因掃墓燃燒金紙，不慎引起周邊雜草火災，警方逮捕2名男子，釐清案情，並依公共危險罪嫌，移請台中地檢署偵辦。

現場由消防隊員迅速撲滅火勢，警方呼籲民眾清明掃墓，切勿燃燒雜草、讓冥紙飛揚，離開前應先將拜香熄滅及澆熄餘燼，以避免火災意外發生。

台中市長盧秀燕今天上午到大雅區第二公墓視察公墓防災措施和宣導，她呼籲大家掃墓不要燒雜草，金紙集中讓政府處理，她呼籲大家發揮公德心，不要掃墓變燒墓，讓祖先不高興。

台中市沙鹿公墓今天發生掃墓火警，消防空拍蒐證，清水警逮2人送辦。圖／民眾提供
台中市沙鹿公墓今天發生掃墓火警，消防空拍蒐證，清水警逮2人送辦。圖／民眾提供
台中市沙鹿公墓今天發生掃墓火警，消防空拍蒐證，清水警逮2人送辦。圖／民眾提供
台中市沙鹿公墓今天發生掃墓火警，消防空拍蒐證，清水警逮2人送辦。圖／民眾提供
台中市沙鹿公墓今天發生掃墓火警，消防空拍蒐證，清水警逮2人送辦。圖／民眾提供
台中市沙鹿公墓今天發生掃墓火警，消防空拍蒐證，清水警逮2人送辦。圖／民眾提供

火災 空拍機

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