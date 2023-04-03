台南市安南區工廠鍋爐失火 消防人員射水降溫搶救

台南市安南區科技三路一家熱處理工廠，今天中午11點多發生工廠外鍋爐起火，工廠員工初期滅火，但一度濃煙很 大，擔心延燒到廠房報119派員搶救，消防人員到場後出水降溫，火勢未波及到廠房。

「科技三路有工廠火災，請派員來滅火。」台南市消防局救災救護中心，今天中午11點零1分接獲報案，位於安南區科技三路一家熱處理工廠失火，中心派出土城、安南等消防分隊人車搶救，消防人員在安明路上看到濃煙，緊急增派永華等消防分隊到場。