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花蓮富里鄉對撞車禍 肇事車後座男子傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣富里鄉、台9線288.7公里處今天發生一起死亡車禍，22歲無駕照的林姓男子駕駛白色汽車，不明原因開到對向車道，撞上對向劉姓男子開的黑色箱型車，事故造成2車9人受傷，其中白車上的乘客30歲陳姓男子傷重不治，詳細肇事原因尚待警方調查，釐清肇責。

警方表示，林姓男子沒有駕照，卻於今早駕駛白色汽車，後座載30歲陳姓男子、29歲徐姓女子，經台9線北往南行駛，準備返回富里鄉，在288.7公里處，不知何故竟駛入對向車道，逆向撞上對向黑色箱型車，駕駛劉姓男子與6名乘客都受傷，雙方酒測值都0。

花蓮縣消防局今天5時29分獲報後，立即派遣轄區東里、卓溪、富里、玉里分隊救護車及消防車前往事故現場，救護人員發現有人受困車內及多名傷患，緊急將人救出，受困車上的民眾於5時47分脫困，分別送往玉里慈濟醫院及玉里榮民醫院救治，其中坐在白色汽車後座左方的乘客陳男送醫後，於今早6時55分宣告傷重不治。

玉里警分局提醒，用路人行經道路時應注意前方的路況，並減速慢行，切勿跨越對向車道，且確實依照道路交通標誌、標線及號誌指示行駛。玉里分局將針對轄內易肇事路段、時段，持續加強規畫台9線巡邏密度及加強該路段測速照相、重大違規取締，提高見警率，以有效防制交通事故發生。

花蓮縣富里鄉今天發生一起死亡車禍，一輛白色汽車不明原因開到對向車道，撞上對向黑色箱型車，事故造成2車9人受傷，其中白車上的乘客陳姓男子傷重不治。圖／民眾提供
花蓮縣富里鄉今天發生一起死亡車禍，一輛白色汽車不明原因開到對向車道，撞上對向黑色箱型車，事故造成2車9人受傷，其中白車上的乘客陳姓男子傷重不治。圖／民眾提供
花蓮一輛白色汽車不明原因開到對向車道，撞上對向黑色箱型車，事故造成2車9人受傷，其中白車乘客陳男傷重不治。圖／民眾提供
花蓮一輛白色汽車不明原因開到對向車道，撞上對向黑色箱型車，事故造成2車9人受傷，其中白車乘客陳男傷重不治。圖／民眾提供

車道 花蓮

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