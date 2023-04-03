花蓮富里鄉對撞車禍 肇事車後座男子傷重不治

花蓮縣富里鄉、台9線288.7公里處今天發生一起死亡車禍，22歲無駕照的林姓男子駕駛白色汽車，不明原因開到對向車道，撞上對向劉姓男子開的黑色箱型車，事故造成2車9人受傷，其中白車上的乘客30歲陳姓男子傷重不治，詳細肇事原因尚待警方調查，釐清肇責。

警方表示，林姓男子沒有駕照，卻於今早駕駛白色汽車，後座載30歲陳姓男子、29歲徐姓女子，經台9線北往南行駛，準備返回富里鄉，在288.7公里處，不知何故竟駛入對向車道，逆向撞上對向黑色箱型車，駕駛劉姓男子與6名乘客都受傷，雙方酒測值都0。

花蓮縣消防局今天5時29分獲報後，立即派遣轄區東里、卓溪、富里、玉里分隊救護車及消防車前往事故現場，救護人員發現有人受困車內及多名傷患，緊急將人救出，受困車上的民眾於5時47分脫困，分別送往玉里慈濟醫院及玉里榮民醫院救治，其中坐在白色汽車後座左方的乘客陳男送醫後，於今早6時55分宣告傷重不治。