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高雄蔥農19把青蔥被偷 警查他搞鬼賣蔥比前老闆還貴
胡姓菜商日前發現堆放在高雄五甲一路市場倉庫的19把蔥被偷，損失4560元，氣炸報警；警方調監視器發現，偷蔥賊熟門熟路搬蔥，以車追人，查出是劉姓前員工所為，劉創業偷蔥零成本，賣價得比前老闆還貴，被逮時，蔥只剩4把。
警方指出，在鳳山區五甲一路菜市場賣蔥的54歲胡姓菜商，上月31日傍晚5時許，到成功路派出所報案；胡指稱，放在市場倉庫的青蔥，被竊賊偷走19把，每把約240元，共損失4560元。
警方調閱監視器追查，發現當天下午3時許，一名男子騎車直奔倉庫，熟門熟路進入，從容搬走青蔥；警方沿線追查，發現竊賊騎乘機車載蔥似乎到五權南路的黃昏市場販賣。
警方隔天下午前往五權南路市場查緝，發現正在賣蔥的48歲劉姓菜販，當場人贓俱獲，將劉和查扣的4把青蔥一併帶回。
劉供稱，曾在胡男工廠工作，知道胡藏放倉庫鑰匙之處，因缺錢才下手行竊，得手的青蔥以每把250元比老闆多貴10元，賣給不知情的客人，先前賣的青蔥所得3750元已花光；警詢後，被依竊盜罪嫌移送偵辦。
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