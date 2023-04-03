高雄蔥農19把青蔥被偷 警查他搞鬼賣蔥比前老闆還貴

胡姓菜商日前發現堆放在高雄五甲一路市場倉庫的19把蔥被偷，損失4560元，氣炸報警；警方調監視器發現，偷蔥賊熟門熟路搬蔥，以車追人，查出是劉姓前員工所為，劉創業偷蔥零成本，賣價得比前老闆還貴，被逮時，蔥只剩4把。

警方指出，在鳳山區五甲一路菜市場賣蔥的54歲胡姓菜商，上月31日傍晚5時許，到成功路派出所報案；胡指稱，放在市場倉庫的青蔥，被竊賊偷走19把，每把約240元，共損失4560元。

警方調閱監視器追查，發現當天下午3時許，一名男子騎車直奔倉庫，熟門熟路進入，從容搬走青蔥；警方沿線追查，發現竊賊騎乘機車載蔥似乎到五權南路的黃昏市場販賣。

警方隔天下午前往五權南路市場查緝，發現正在賣蔥的48歲劉姓菜販，當場人贓俱獲，將劉和查扣的4把青蔥一併帶回。