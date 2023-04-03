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宜蘭員山鄉民宅暗夜火警 驚險一瞬間搶救兩名兄弟老翁

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣員山路二段一棟2層樓民宅今天凌晨傳出火警，消防局動員消防人員、車輛馳往救援，進門後發現69歲男屋主，因行動不便逃不出去，焦急坐在一樓，消防人員立即把人救出，再衝上2樓看到黃男的67歲弟弟困在陽台，在水線防護下，最後順利救出人。

今天凌晨4時57分，宜蘭縣政府消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案，隔壁鄰居民房發生火災，冒出濃煙。消防局立即出動消防車7輛、救護車4輛、後勤車2輛及消防、義消人員共計45名前往搶救，現場發現2樓竄出濃煙，展開水線布署執行滅火搶救，另一組救災人員進入室內執行人命救助。

員山消防分隊分隊長吳嘉慶率領消防人員在1樓後段房間，發現行動不便的黃姓男屋主，坐於椅子上，意識清醒，先把人救出，接著詢問是否有其他家人居住？老翁表示，他的弟弟有上去2樓滅火。

此時2樓前段火勢猛烈，救災人員在水線防護下進入2樓救援，搜救時發現屋主的弟弟受困在2樓後陽台，搜救人員在千鈞一髮之際將人順利救出，火勢於5時24分撲滅，所幸沒有人傷亡，起火原因及損失正調查中。

宜蘭員山鄉民宅暗夜火警，鄰居報案後，消防人員救出兩名兄弟老翁，造成房屋毀損，所幸人沒有受傷。圖／消防局提供
宜蘭員山鄉民宅暗夜火警，鄰居報案後，消防人員救出兩名兄弟老翁，造成房屋毀損，所幸人沒有受傷。圖／消防局提供
宜蘭員山鄉民宅暗夜火警，鄰居報案後，消防人員救出兩名兄弟老翁，造成房屋毀損，所幸人沒有受傷。圖／消防局提供
宜蘭員山鄉民宅暗夜火警，鄰居報案後，消防人員救出兩名兄弟老翁，造成房屋毀損，所幸人沒有受傷。圖／消防局提供
宜蘭員山鄉民宅暗夜火警，鄰居報案後，消防人員救出兩名兄弟老翁，造成房屋毀損，所幸人沒有受傷。圖／消防局提供
宜蘭員山鄉民宅暗夜火警，鄰居報案後，消防人員救出兩名兄弟老翁，造成房屋毀損，所幸人沒有受傷。圖／消防局提供

宜蘭 火災

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