男登干卓萬山失聯恐墜崖 搜救卻因一關鍵陷瓶頸

桃園一支11登山隊到南投攀登干卓萬群峰，66歲蔣姓隊員疑失足墜崖，南投消防局調派人力組隊馳援，目前已抵達可能事故點，並下切搜索，但未有所獲，更因無法確認掉落點，搜救陷瓶頸，今公布失蹤山友當日照片，也請山友幫忙留意。

南投縣消防局指出，該隊上月31日從桃園抵達南投攀登干卓萬群峰，挑戰干卓萬山、卓社大山等百岳，當天上午從親愛萬大林道入山，預計今從仁愛武界林道下山，但昨晨6時許通報蔣姓隊員疑墜崖失聯，該局昨天派出6人搜救隊馳援。

經了解，該11人隊伍與一般登山隊一樣由領隊帶頭、協作壓後，但事發當時，蔣姓男子因腳程較差落後，顯得有些疲累，兩人稍作休息後要再起步，但蔣男表示還要再休息一下，協作因此先行，兩人也約定透過互相呼叫確認狀況。

而蔣男原本都有回應，之後卻失去音訊，協作發現不對勁，往後找已找不到人，懷疑他可能已經失足墜崖，但因兩人並非處在彼此的可視範圍內，協作也無法確定掉落點，只能推斷可能是在干卓萬山附近斷崖至三叉營地方向第3段拉繩處。

但南投消防局第二大隊表示，搜救隊雖已抵達干卓萬山附近斷崖至三叉營地區段，並針對山友通報的第三段拉繩處下切搜索，但並未發現任何跡證，坦言因為該登山隊人員無法確認其隊友的掉落點，找人猶如大海撈針，搜救也因此陷入瓶頸。

至於協作未壓後先行，透過呼叫確認狀態是否有問題，曾參與搜救的人員說，協作未壓後確有不妥，但其背負食物或登山物資，也有趕路壓力，因此先行再呼叫，確實成了登山時的一種運作方式，但沒事就沒事，出事了就像現在這樣很麻煩。