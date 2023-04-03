快訊

柯文哲難題／訪美封印「強國等距」論述 現實很骨感

國民黨駐美副代表黃裕鈞被撤換 接CSIS台灣議題研究員

又一俄主戰派名人遭刺殺 軍事部落客接下女子送的小人像後被炸死

男子全身抽搐兒急求救 豐原警開車鳴笛開道迅速到醫院

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名6旬男子身抽搐，兒子開車載送到醫院途中看到警車，立即開到警車旁求救，台中市豐原警分局員警一路鳴笛開道，協助就醫，原本近20分鐘的車程縮短至8分鐘，迅速抵達醫院。

台中市警局豐原分局社口派出所警員賴冠維、韋衣豪，3月30日早上10點20分巡邏勤務，駕駛巡邏車在神岡區中山路與文政街口停等紅燈時，42歲陳姓男子開車突然停在巡邏車旁，搖下車窗著急告知警方，他父親全身抽搐，希望警方幫忙開道就醫。

警方聽完立即鳴笛開道，協助護送至衛生福利部豐原醫院就醫，讓原本近20分鐘的車程，縮短至不到8分鐘，順利化解危機。

據了解，陳男父親因年事大，有攝護腺腫大跟膀胱發炎等症狀，近期排尿時越來越不順，當天早上陳男聽到父親躺在床上不斷哀號且全身抽搐，立即開車要帶父親到醫院治療，在路上看見巡邏車，立即向警方求助，所幸在警方暖心協助下，讓父親及時就醫，化解危機，陳男對警方的熱心服務深表感謝與讚許。

豐原分局長劉其賢表示，賴、韋二員面對民眾緊急求助案件處理得宜十分，本於為民服務精神，在緊急情況下警車可以協助開道護送，但在高速的駕駛下，民眾仍應隨時注意行車安全，他呼籲民眾如有緊急就醫情形，建議先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療。

一名6旬男子全身抽搐兒子急求救，台中市豐原警方員警鳴笛開道協助就醫。圖／警方提供
一名6旬男子全身抽搐兒子急求救，台中市豐原警方員警鳴笛開道協助就醫。圖／警方提供

台中市

延伸閱讀

HVL／打下衛冕軍豐商 華僑暌違11年捧冠

清明掃墓祭祖 豐原觀音山公墓單向通行

清明連假明開跑 台中山城8區塞車地雷在這裡

兒子的老師急借200萬周轉 豐原警與銀行及時阻詐

相關新聞

「媽媽住院請幫忙」林口交流道舉牌男跪求路人 見警察轉頭就跑

新北市有民眾發現一名男子在前天白天跪在林口交流道，舉著牌子「媽媽住院請幫忙」，引人矚目，警察到場後，男子卻轉頭就跑，連牌...

雙溪不厭亭一通救命電話 雞婆運將還原經過他這麼說

一名女子深夜從新竹搭計程車，凌晨在新北市雙溪區102線「不厭亭」下車，陳姓運將覺得異常報案，警、消在山崖下方60公尺坡地...

新莊騎樓機車阻礙身障者通行被推倒 網友看法兩極

1名身障女子昨天乘坐電動代步車，行經新北市新莊區後港一路騎樓，因機車停太前面撞到她的腳，女子於是想把機車推後面一點，卻用...

小孩玩球滾出大馬路害騎士慘摔 網：隔著螢幕看都痛

台中王姓女子昨騎車經台灣大道巷弄時，因旁邊騎樓間突然滾出1顆籃球害她閃避不及，前輪一輾到立刻失控打滑，整個人頭部重摔柏油...

男登干卓萬山失聯恐墜崖 搜救卻因一關鍵陷瓶頸

桃園一支11登山隊到南投攀登干卓萬群峰，66歲蔣姓隊員疑失足墜崖，南投消防局調派人力組隊馳援，目前已抵達可能事故點，並下...

花蓮富里鄉對撞車禍 肇事車後座男子傷重不治

花蓮縣富里鄉、台9線288.7公里處今天發生一起死亡車禍，22歲無駕照的林姓男子駕駛白色汽車，不明原因開到對向車道，撞上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦