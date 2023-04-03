男子全身抽搐兒急求救 豐原警開車鳴笛開道迅速到醫院

一名6旬男子身抽搐，兒子開車載送到醫院途中看到警車，立即開到警車旁求救，台中市豐原警分局員警一路鳴笛開道，協助就醫，原本近20分鐘的車程縮短至8分鐘，迅速抵達醫院。

台中市警局豐原分局社口派出所警員賴冠維、韋衣豪，3月30日早上10點20分巡邏勤務，駕駛巡邏車在神岡區中山路與文政街口停等紅燈時，42歲陳姓男子開車突然停在巡邏車旁，搖下車窗著急告知警方，他父親全身抽搐，希望警方幫忙開道就醫。

警方聽完立即鳴笛開道，協助護送至衛生福利部豐原醫院就醫，讓原本近20分鐘的車程，縮短至不到8分鐘，順利化解危機。

據了解，陳男父親因年事大，有攝護腺腫大跟膀胱發炎等症狀，近期排尿時越來越不順，當天早上陳男聽到父親躺在床上不斷哀號且全身抽搐，立即開車要帶父親到醫院治療，在路上看見巡邏車，立即向警方求助，所幸在警方暖心協助下，讓父親及時就醫，化解危機，陳男對警方的熱心服務深表感謝與讚許。