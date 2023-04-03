詐騙案件量大 竹市警組「識詐宣導團」讓民眾普遍識詐

國內詐騙猖獗，詐騙案件量已多到取代毒品案，成為案件最多的犯罪類型，行政院成立「打詐國家隊」，警方近期也將詐騙列為重點專案執行方向；為讓民眾普遍識詐，新竹市警二分局組成「識詐宣導團」，利用清明連假市府辦理兒童藝術節，在現場擺設攤位，發送精心準備宣導小物，並向家長及小朋友宣導最新詐騙手法。

警方指出，為使轄內民眾普遍識詐，讓民眾有足以對抗詐騙集團各種話術的能力，「識詐宣導團」利用兒童藝術節現場人潮眾多，許多家長帶著孩子拍照遊玩，氣氛活絡特點，向民眾宣導反詐。

其中，竹市人口年輕、移入人口多、生育率高，「識詐宣導團」為此特別加強宣導「網購詐欺」，常有詐騙集團成立團購媽媽群組，販售尿布、奶粉等兒童用品，以低於市價的價格吸引家長，等家長下單付款，詐騙集團收了錢後，再以「廠商拖延」等藉口不出貨，致使金錢損失。