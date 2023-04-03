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詐騙案件量大 竹市警組「識詐宣導團」讓民眾普遍識詐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

國內詐騙猖獗，詐騙案件量已多到取代毒品案，成為案件最多的犯罪類型，行政院成立「打詐國家隊」，警方近期也將詐騙列為重點專案執行方向；為讓民眾普遍識詐，新竹市警二分局組成「識詐宣導團」，利用清明連假市府辦理兒童藝術節，在現場擺設攤位，發送精心準備宣導小物，並向家長及小朋友宣導最新詐騙手法。

警方指出，為使轄內民眾普遍識詐，讓民眾有足以對抗詐騙集團各種話術的能力，「識詐宣導團」利用兒童藝術節現場人潮眾多，許多家長帶著孩子拍照遊玩，氣氛活絡特點，向民眾宣導反詐。

其中，竹市人口年輕、移入人口多、生育率高，「識詐宣導團」為此特別加強宣導「網購詐欺」，常有詐騙集團成立團購媽媽群組，販售尿布、奶粉等兒童用品，以低於市價的價格吸引家長，等家長下單付款，詐騙集團收了錢後，再以「廠商拖延」等藉口不出貨，致使金錢損失。

第二分局分局長林昆達指出，透過宣導讓全民「識詐」是警方重點工作之一，也是維護地方治安工作的基礎，為擴大識詐宣導成效，將持續利用實體及網路等方式進行宣導，並依分群分眾針對不同族群宣導識詐，呼籲民眾倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，防止被詐騙的機會，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。

警方指出，為使轄內民眾普遍識詐，警二分局「識詐宣導團」利用兒童藝術節現場人潮眾多，許多家長帶著孩子拍照遊玩，氣氛活絡特點，向民眾宣導反詐。圖／警方提供
警方指出，為使轄內民眾普遍識詐，警二分局「識詐宣導團」利用兒童藝術節現場人潮眾多，許多家長帶著孩子拍照遊玩，氣氛活絡特點，向民眾宣導反詐。圖／警方提供
警方指出，為使轄內民眾普遍識詐，警二分局「識詐宣導團」利用兒童藝術節現場人潮眾多，許多家長帶著孩子拍照遊玩，氣氛活絡特點，向民眾宣導反詐。圖／警方提供
警方指出，為使轄內民眾普遍識詐，警二分局「識詐宣導團」利用兒童藝術節現場人潮眾多，許多家長帶著孩子拍照遊玩，氣氛活絡特點，向民眾宣導反詐。圖／警方提供

詐騙集團

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