新莊騎樓機車阻礙身障者通行被推倒 網友看法兩極

1名身障女子昨天乘坐電動代步車，行經新北市新莊區後港一路騎樓，因機車停太前面撞到她的腳，女子於是想把機車推後面一點，卻用力過猛把機車推倒，由於無人幫忙。女子直接報警檢舉違停，引發爭議。

38歲女子的代步車昨天下午3時許，沿著騎樓地面導盲磚前行，由於騎樓停滿整排機車，其中1輛車頭太凸出，撞到女子的腳，她便倒車去伸手想把機車往後推，但機車僅以側柱支撐，加上地板有斜度，導致向後滑動翻倒、車身多處刮損。

當時騎樓旁有另1名機車騎士，僅抬頭看著女子在那邊不斷自言自語，男子便又低頭自顧自滑手機，並未過來幫忙。後來女子直接報警檢舉機車違停，員警趕抵扶起傾倒的機車，並通知車主到場，車主不願提告毀損，警方也向女子說明此處騎樓並未管制機車停放。

最後員警告誡騎士停車應預留空間方便行人走路，雙方各自離去。事後有人將女子推倒機車的監視器影片貼上網路平台，引發網友爭論，有人認為女子不該動手推倒別人的機車，也有人指責機車停放騎樓沒有預留適當空間供行人行走。

警方表示，依照新北市處理機車停放要點，機車停放於騎樓，必須保留1.3公尺的人行空間，未依規定停車可依道路交通管理處罰條例56條1項9款舉發，處600元以上1200元以下罰鍰。