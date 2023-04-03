逢甲商圈深夜火災多輛機車焚毀 警消緊急疏散樓上租客
台中市逢甲商圈一帶今凌晨傳出火警，起火處是西安街內1棟出租套房1樓，警消到場先疏散樓上多名住客，火勢很快就控制撲滅，經查有多輛機車被燒毀所幸無人員傷亡，警方初步排除人為縱火，研判可能因1樓電線走火引發爆炸，詳細起火原因有待火調科釐清。
警消今凌晨1點25分獲報，表示西屯區西安街內的出租套房1樓傳出火警，警方到場交通疏導讓消防車可入內，同步將樓上租客緊急疏散。
所幸火勢大約在凌晨1點30分撲滅，警消查看發現是1樓停放機車處起火後，再波及附近多輛機車，還好當時火勢沒有向上延燒，並無人員傷亡。
警方目前也排除人為縱火，經調閱監視器查看事前、後無人進出，且其中1輛機車後方疑似有電線走火，發生爆炸火光後才起火燃燒。
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