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「媽媽住院請幫忙」林口交流道舉牌男跪求路人 見警察轉頭就跑
新北市有民眾發現一名男子在前天白天跪在林口交流道，舉著牌子「媽媽住院請幫忙」，引人矚目，警察到場後，男子卻轉頭就跑，連牌子也不要了，林口區公所社會課發現，這名男子住在桃園，家中母親並沒有狀況，男子已3年沒跟家裡連繫，也不願多談細節並拒絕協助。
一名網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」PO出照片，發現一名男子跪在林口南下交流道的道路旁，還舉著保麗龍板「媽媽住院請幫忙」，看似尋求援助，引來周邊民眾關注。
不過，林口分局、新北市議員蔡淑君獲報後，都前往現場關心。不過這名男子一看到警察就丟掉牌子，轉頭想跑，警方趕緊上前關心，希望了解詳情。
林口區長廖武輝指出，林口分局員警、林口區公所詢問男子狀況時，他只願意提供身分證字號及姓名，警方希望能幫忙，但男子都拒絕提供其他相關資料，也拒絕幫忙。後來發現男子是桃園中壢人，就將他轉介至桃園市社福機構。
廖武輝說，桃園方經了解後發現，這名男子家庭狀況並沒有問題，母親安在，男子也不是低收入戶，警方直接與他接觸時，也沒有精神異常的感覺，目前只能積極聯繫當事人，了解他是否需要協助。
新北市議員蔡淑君則說，該男子當天在國道1號林口區南下匝道口舉牌下跪，但警方到現場後，他又將牌子丟掉，拒絕協助。後續警方詢問，確認是桃園市的民眾，自稱從事殯葬業，但經濟狀況不穩定，加上媽媽長期住院因此才出來舉牌。不過據了解，該男子疑似有前科，且鄰居說他已經很久沒跟家裡聯絡，媽媽也沒有住院。
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