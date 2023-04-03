「媽媽住院請幫忙」林口交流道舉牌男跪求路人 見警察轉頭就跑

新北市有民眾發現一名男子在前天白天跪在林口交流道，舉著牌子「媽媽住院請幫忙」，引人矚目，警察到場後，男子卻轉頭就跑，連牌子也不要了，林口區公所社會課發現，這名男子住在桃園，家中母親並沒有狀況，男子已3年沒跟家裡連繫，也不願多談細節並拒絕協助。

一名網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」PO出照片，發現一名男子跪在林口南下交流道的道路旁，還舉著保麗龍板「媽媽住院請幫忙」，看似尋求援助，引來周邊民眾關注。

不過，林口分局、新北市議員蔡淑君獲報後，都前往現場關心。不過這名男子一看到警察就丟掉牌子，轉頭想跑，警方趕緊上前關心，希望了解詳情。

林口區長廖武輝指出，林口分局員警、林口區公所詢問男子狀況時，他只願意提供身分證字號及姓名，警方希望能幫忙，但男子都拒絕提供其他相關資料，也拒絕幫忙。後來發現男子是桃園中壢人，就將他轉介至桃園市社福機構。

廖武輝說，桃園方經了解後發現，這名男子家庭狀況並沒有問題，母親安在，男子也不是低收入戶，警方直接與他接觸時，也沒有精神異常的感覺，目前只能積極聯繫當事人，了解他是否需要協助。