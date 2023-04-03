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小孩玩球滾出大馬路害騎士慘摔 網：隔著螢幕看都痛

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓女子昨騎車經台灣大道巷弄時，因旁邊騎樓間突然滾出1顆籃球害她閃避不及，前輪一輾到立刻失控打滑，整個人頭部重摔柏油路上，機車也多有受損，警方獲報調閱監視器發現確實是滾出球造成車禍，所幸王女送醫無大礙，後續責任仍待清並由雙方洽談和解。

台中第6分局昨中午12點多獲報，表示西屯區台灣大道4段671巷內有車禍，當時王姓女子（37歲）騎機車要往天保街方向時，右側騎樓間突然滾出1顆籃球，王女當時已經反應不及，前輪一碰到籃球車身隨即失控。

王女更整個人重摔柏油路上神色痛苦，整個過程也被對向汽車行車紀錄器給拍下，影片上傳後不少網友紛紛留言「重重的摔倒，鎖骨可能會骨折」、「那個重摔臉朝下太痛了吧，隔著螢幕看都痛」，也有人說「小時候在路邊玩球都會被媽媽制止，現在長大就懂了」。

警方表示，經查當時是旁邊住家內的小孩在屋內玩球，結果球滾出到馬路上才造成車禍，王女酒測值為0，全身多處擦挫傷、機車車頭也有受損，後續責任釐清中。

警方查出當時屋內小孩玩球滾出馬路才釀車禍。記者曾健祐／翻攝
警方查出當時屋內小孩玩球滾出馬路才釀車禍。記者曾健祐／翻攝
王女騎車途中輾到滾出馬路的籃球造成失控慘摔。記者曾健祐／翻攝
王女騎車途中輾到滾出馬路的籃球造成失控慘摔。記者曾健祐／翻攝

車禍

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