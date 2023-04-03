7旬男攀新康橫斷疑高山症肺水腫 空勤直升機救援

一行20人隊伍攀登新康橫斷，其中一名71歲李姓男子疑似高山症肺水腫，出現意識不清、呼吸喘的狀況，甚至一度失去呼吸命危。花蓮縣消防局今天獲報，緊急申請空勤直升機救援，上午7時許直升機將男子吊掛下山，送醫救治。

花蓮縣消防局第三大隊表示，今天凌晨0時許接獲民眾報案，有登山隊伍4月1日從台東向陽派出所入山，預計4月5日由花蓮卓溪鄉瓦拉米步道下山。昨天抵達海拔3000公尺以上的布新營地休息，但隊員71歲李姓男子出現身體不適、呼吸喘及意識模糊等情形，疑似出現高山症肺水腫症狀，後來被人發現沒有呼吸，緊急做CPR心肺復甦術，並請求救援。

消防局立即組成7人搜救小組準備上山救援，考量李男命危，且地形及天候因素，無法馬上趕到事發地點，為爭取救人時效，立即申請直升機協助救援。

今天天一亮，空勤直升機於清晨6時36分從花蓮機場起飛，前往卓溪鄉布新營地，在7時13分將患者救出，送下山由救護車將患者送往花蓮慈濟醫院救治。

新康橫斷路線沿途景觀變化大，可連通向陽山、三叉山、新康山及布拉克桑山等4座百岳外，也能通往新仙山、連理山等2座非百岳的3000公尺以上高山，還會經過天使的眼淚「嘉明湖」，是熱門的縱走路線之一。