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雙溪不厭亭一通救命電話 雞婆運將還原經過他這麼說

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

一名女子深夜從新竹搭計程車，凌晨在新北市雙溪區102線「不厭亭」下車，陳姓運將覺得異常報案，警、消在山崖下方60公尺坡地救回女子。「我只是打了一通電話而已」，陳姓駕駛獲悉自己的雞婆救了女子一命，謙虛地說「只是小事」，很欣慰自己做了好事，並關心女子後續情況。

瑞芳警方昨天凌晨2點左右接獲近30歲陳姓計程車司機報案，陳姓運將表示從新竹載了1名女子北上，最後在不厭亭下車。因為是深夜，又到人煙罕至地方，還獨自一人覺得很奇怪，放她下車時，心裡很是不安，才決定雞婆一下，打電話給警方，希望警察到場了解狀況。

員警前往不厭亭看到兩個手提包，查看裡面有女子寫的遺書，發現山坡有滑落痕跡，懷疑她已掉落山崖，聯絡消防局派員搜救。警、義消藉助繩索到山谷查看，在不厭亭下方約60公尺處看到女子情緒不穩，但無明顯外傷勢，送醫救治，警方也通知到她的家人到院陪伴。

陳姓司機的義行受人肯定，但他說「這是件小事情」，只是順手打一通電話，請警方持續關心女子。他強調，能救她回來，感覺做了一件好事，很安心。

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游姓女子從新竹搭計程車到新北市雙溪區不厭亭下山，警、消接獲陳姓司機通，在山崖下約60公尺找到她，送醫治療脫險。記者邱瑞杰／翻攝
游姓女子從新竹搭計程車到新北市雙溪區不厭亭下山，警、消接獲陳姓司機通，在山崖下約60公尺找到她，送醫治療脫險。記者邱瑞杰／翻攝
游姓女子從新竹搭計程車到新北市雙溪區不厭亭下山，警、消接獲陳姓司機通，在山崖下約60公尺找到她，送醫治療脫險。記者邱瑞杰／翻攝
游姓女子從新竹搭計程車到新北市雙溪區不厭亭下山，警、消接獲陳姓司機通，在山崖下約60公尺找到她，送醫治療脫險。記者邱瑞杰／翻攝
游姓女子從新竹搭計程車到新北市雙溪區不厭亭下山，警、消接獲陳姓司機通，在山崖下約60公尺找到她，送醫治療脫險。記者邱瑞杰／翻攝
游姓女子從新竹搭計程車到新北市雙溪區不厭亭下山，警、消接獲陳姓司機通，在山崖下約60公尺找到她，送醫治療脫險。記者邱瑞杰／翻攝

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