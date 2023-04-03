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高雄警搶天團門票帶妻重溫舊夢 當天卻上班結局超展開

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市近日連續有五月天、阿妹等大型演唱會登場，讓值勤員警操翻；一名高雄捷運警察隊警員原本搶到五月天門票，想帶妻子重溫戀愛的青春時光，無奈當天要上班，只能眼睜睜看著妻子帶「前世情人」進場，兒子搭捷運到會場，還特別探父親的班，父子相擁的溫馨畫面，獲得超過1.5萬名網友按讚。

高雄市警察局臉書官網今天貼出一則貼文，指這一幕，被我們捕捉到了！我們有位捷警隊同仁，好不容易搶到了五月天Mayday的票，想帶老婆一起去重溫戀愛時的青春時光。沒想到當天要上班！同仁只好把票給老婆和兒子，當天兒子搭捷運到會場，特別去探父親的班。

貼文並附上3張該名員警和兒子打招呼、相擁的畫面，獲得超過1.5名網友按讚，不少網友感謝「警察值勤的辛勞」、「謝謝每個在連假守護崗位的英雄」、「這畫面太美了」。

有網友則指「有了爸爸的守護，不只家人，還有更多的人可以更安心的觀賞五月天精采的表演」；有網友趣稱：「爸爸在外面應該也聽得到啊」，但有網友點出關鍵：「其實這是警察的日常」。

高雄捷運警察隊指出，該名員警是45歲、專14期的警員許清華，2021年10月到捷運警察隊服務，由於剛好是督察組勤務的承辦人，因此無法休假，昨同仁捕捉到許員值勤、妻兒探班的畫面，展現警察值勤辛勞的一面。

捷警統計，昨五月天活動，捷警隊計出動警力55人，其中含保大支援警力20人；另因應大港開唱活動則動員警力45人，其中含分局支援警力10人。

許清華事後說出買票原因，指自己和妻子是五月天歌迷，年輕時也瘋狂過，知道五月天將在高雄辦演唱會，因此決定和妻子從2月開始搶票，好不容易搶到票，但因為要上班，沒辦法與老婆一同前往，只好讓票讓妻子帶兒子演場會；許表示，能替五迷服務，順利讓他們搭車離去，也非常高興。

高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，想帶妻子重溫戀愛時光，無奈當天要上班，昨眼睜睜看著妻子帶「前世情人」進場，兒子搭捷運到會場，還特別探父親的班，父子相擁的溫馨畫面被同仁捕捉。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，想帶妻子重溫戀愛時光，無奈當天要上班，昨眼睜睜看著妻子帶「前世情人」進場，兒子搭捷運到會場，還特別探父親的班，父子相擁的溫馨畫面被同仁捕捉。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華，昨在捷運站值勤，妻子帶兒子聽演唱會，兒子特別探父親的班，和父子相擁。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華，昨在捷運站值勤，妻子帶兒子聽演唱會，兒子特別探父親的班，和父子相擁。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，想帶妻子重溫戀愛時光，無奈當天要上班，昨眼睜睜看著妻子帶「前世情人」進場，兒子搭捷運到會場，還特別探父親的班，父子相擁的溫馨畫面被同仁捕捉。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，想帶妻子重溫戀愛時光，無奈當天要上班，昨眼睜睜看著妻子帶「前世情人」進場，兒子搭捷運到會場，還特別探父親的班，父子相擁的溫馨畫面被同仁捕捉。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，想帶妻子重溫戀愛時光，無奈當天要上班，昨眼睜睜看著妻子帶「前世情人」進場，兒子搭捷運到會場，還特別探父親的班，父子相擁的溫馨畫面被同仁捕捉。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，想帶妻子重溫戀愛時光，無奈當天要上班，昨眼睜睜看著妻子帶「前世情人」進場，兒子搭捷運到會場，還特別探父親的班，父子相擁的溫馨畫面被同仁捕捉。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，因為要上班，只能讓票給妻子看；圖為許當天在捷運站值勤畫面。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，因為要上班，只能讓票給妻子看；圖為許當天在捷運站值勤畫面。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，因為要上班，只能讓票給妻子看；圖為許當天在捷運站值勤畫面。圖／高雄市捷運警察隊提供
高雄捷運警察隊警員許清華原本搶到五月天門票，因為要上班，只能讓票給妻子看；圖為許當天在捷運站值勤畫面。圖／高雄市捷運警察隊提供

警察 五月天

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