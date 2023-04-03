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攀新康橫斷7旬男疑肺水腫命危 空勤直升機救援

中央社／ 花蓮縣3日電

一行20人隊伍攀登新康橫斷，其中一名71歲李姓男子疑似高山症肺水腫命危，今天直升機將男子吊掛下山，送醫救治。圖／花蓮縣消防局提供 王思慧
一行20人隊伍攀登新康橫斷，其中一名71歲李姓男子疑似高山症肺水腫命危，今天直升機將男子吊掛下山，送醫救治。圖／花蓮縣消防局提供 王思慧
1支20人隊伍攀登新康橫斷，隊員中1名年約70歲男子疑似高山症肺水腫命危，花蓮縣消防局今天凌晨獲報，爭取時間申請空勤直升機救援，上午7時許空勤救援，送醫院救治。

花蓮縣消防局第三大隊表示，今天凌晨零時許接獲民眾報案，指稱20人登山隊伍4月1日從南橫向陽派出所入山，預計4月5日由花蓮卓溪鄉瓦拉米步道下山；隊員中年約70歲男子身體不適，呼吸喘、意識模糊，後來沒有呼吸，在做CPR心肺復甦術，請求救援。

消防局立即組成7人搜救小組準備上山救援，由於地形及天候因素，無法第一時間趕赴事發地點，為爭取時效趕快救人，申請直升機協助救援。

空勤直升機今天清晨6時36分從花蓮機場起飛，前往卓溪鄉布新營地，於7時13分落地，後來由救護車將患者送往花蓮慈濟醫院救治。

花蓮 直升機

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