竹市公共安全聯合稽查無連假 稽查17家次合格率100%
清明連假期間，百貨商場、電影院、旅（賓）館等將湧現消費人潮，新竹市府為保障民眾「公共與消防安全」，擴大聯合稽查，由消防局、都發處、產發處、教育處等9個局處組成聯合稽查小組，除要求依照法規落實維護安全設備外，更輔導業者重視緊急應變機制，共計稽查17家次，合格率100%。
消防局長李世恭表示，本次受稽查場所包含旅（賓）館、八大場所、電影院、百貨商場、產後護理之家、老人福利機構、補習班、幼兒園等場所，並在稽查前召開會議凝聚共識，採不事先通知方式進行稽查，確認營業的真實狀況。
李世恭指出，本次稽查家數共17家次，全數合格，無重大缺失，現場可改善的缺失都請業者立即改善，例如逃生通道上的堆放貨品、防火門未關閉及標示燈具不亮等。未來將持續進行稽查，並針對不合格場所由權責局處持續複查至改善為止。
消防局補充，本次聯合稽查重點包含消防安全設備、防火管理、都市計畫土地使用分區、建築物使用執照、防火避難設施、防火材料證明、逃生動線暢通、投保公共意外責任險、無障礙環境設施、生活環境空間與設施、環境清潔、社工服務、醫護服務、權益保障等項目，分由各局處權責確認場所執行情形。
消防局呼籲，市府執行聯合稽查目的在確保各場所公共與消防安全，提醒業者定期自主維護巡檢，發現缺失立即修繕，使民眾處於安全的消費環境，重視公共安全，唯有不斷細心注意相關細節，不讓公安事件發生這才是主要目的。
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