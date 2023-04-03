竹市公共安全聯合稽查無連假 稽查17家次合格率100%

清明連假期間，百貨商場、電影院、旅（賓）館等將湧現消費人潮，新竹市府為保障民眾「公共與消防安全」，擴大聯合稽查，由消防局、都發處、產發處、教育處等9個局處組成聯合稽查小組，除要求依照法規落實維護安全設備外，更輔導業者重視緊急應變機制，共計稽查17家次，合格率100%。

消防局長李世恭表示，本次受稽查場所包含旅（賓）館、八大場所、電影院、百貨商場、產後護理之家、老人福利機構、補習班、幼兒園等場所，並在稽查前召開會議凝聚共識，採不事先通知方式進行稽查，確認營業的真實狀況。

李世恭指出，本次稽查家數共17家次，全數合格，無重大缺失，現場可改善的缺失都請業者立即改善，例如逃生通道上的堆放貨品、防火門未關閉及標示燈具不亮等。未來將持續進行稽查，並針對不合格場所由權責局處持續複查至改善為止。

消防局補充，本次聯合稽查重點包含消防安全設備、防火管理、都市計畫土地使用分區、建築物使用執照、防火避難設施、防火材料證明、逃生動線暢通、投保公共意外責任險、無障礙環境設施、生活環境空間與設施、環境清潔、社工服務、醫護服務、權益保障等項目，分由各局處權責確認場所執行情形。