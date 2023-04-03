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粗心女忘了車內老母親 警員及時施救讓婦人免熱昏

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名老婦人被發現反鎖在車內，時逢中午天氣炎熱擔心發生意外，趕緊報案，警方看到車內婦人疑似身體不適，車子又是上鎖狀態，用力拍打車窗，婦人用了僅有力氣將車門打開，警方聯絡消防救護人員送醫，隨後查出婦人身分聯絡上粗心的女兒。原來女兒到銀行洽辦事務將老母親留在車內等候，沒想到1個多小時還沒辦好，一時忘了車內的母親。

嘉義市警局北興派出所警員吳政峰、蔡長廷，日前中午時段巡邏勤務接獲通報，有民眾報案，友愛路接近興雅路口附近，路旁有輛白色自小客車內有名婦人疑遭反鎖需要警方協助。

2員警趕赴現場查看，從車窗玻璃往車內探視，隱約能看到年約70多歲的婦人疑似出現身體不適情形，員警試著扳車門把手卻是上鎖狀態，於是用力拍打車窗吸引婦人注意，在車內昏昏欲睡的婦人有些微反應，員警研判，正值中午炎熱，婦人長時間待在密閉的車內，致出現脫水意識不清楚狀況；唯恐婦人發生危險，馬上通知消防救護人員馳赴現場援助。

等待的過程中，員警持續拍打車窗並喊叫，終於看到婦人轉頭與員警相望，員警喊叫加上手勢，指示其將門鎖打開，婦人最終用了僅有力氣才將門鎖打開，員警趕緊靠近攙扶檢視，打開車門讓車內熱氣暢通降溫，並提供飲水給予補充水分，另交由救護員對其檢視評估身體狀況，還好婦人補充水分歇息後氣色也漸漸恢復，警、消人員遂攙扶婦人坐上救護車載送醫院。

警方查出74歲陳姓婦人疑有些失智，聯繫上其女兒陳女趕到醫院，陳女向警方表示，當時留母親在車上，就到銀行辦理事務，以為只要一下就好，沒想到花費1個多小時，當時忙著處理事情，一時忘了車上的老母親，陳女頻頻向母親說對不起，更感謝警方的幫忙。

老婦人獨自在車內，警員用力拍打車窗提醒老婦打開車門。記者李宗祐／翻攝
老婦人獨自在車內，警員用力拍打車窗提醒老婦打開車門。記者李宗祐／翻攝
員警終於引起老婦注意打開車門，車內熱氣暢通降溫。記者李宗祐／翻攝
員警終於引起老婦注意打開車門，車內熱氣暢通降溫。記者李宗祐／翻攝

嘉義

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