粗心女忘了車內老母親 警員及時施救讓婦人免熱昏

嘉義市有名老婦人被發現反鎖在車內，時逢中午天氣炎熱擔心發生意外，趕緊報案，警方看到車內婦人疑似身體不適，車子又是上鎖狀態，用力拍打車窗，婦人用了僅有力氣將車門打開，警方聯絡消防救護人員送醫，隨後查出婦人身分聯絡上粗心的女兒。原來女兒到銀行洽辦事務將老母親留在車內等候，沒想到1個多小時還沒辦好，一時忘了車內的母親。

嘉義市警局北興派出所警員吳政峰、蔡長廷，日前中午時段巡邏勤務接獲通報，有民眾報案，友愛路接近興雅路口附近，路旁有輛白色自小客車內有名婦人疑遭反鎖需要警方協助。

2員警趕赴現場查看，從車窗玻璃往車內探視，隱約能看到年約70多歲的婦人疑似出現身體不適情形，員警試著扳車門把手卻是上鎖狀態，於是用力拍打車窗吸引婦人注意，在車內昏昏欲睡的婦人有些微反應，員警研判，正值中午炎熱，婦人長時間待在密閉的車內，致出現脫水意識不清楚狀況；唯恐婦人發生危險，馬上通知消防救護人員馳赴現場援助。

等待的過程中，員警持續拍打車窗並喊叫，終於看到婦人轉頭與員警相望，員警喊叫加上手勢，指示其將門鎖打開，婦人最終用了僅有力氣才將門鎖打開，員警趕緊靠近攙扶檢視，打開車門讓車內熱氣暢通降溫，並提供飲水給予補充水分，另交由救護員對其檢視評估身體狀況，還好婦人補充水分歇息後氣色也漸漸恢復，警、消人員遂攙扶婦人坐上救護車載送醫院。