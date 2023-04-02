失聯超過7小時！新北男到海邊採石花菜失蹤 警消22人搜救中

新北市淡水區沈姓男子今天到石門洞海岸採石花菜，直到晚間仍未返家。家人晚間報案，消防、海巡和警方人員已在附近海岸搜救，到晚上9點仍未發現沈男蹤影。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚7點左右，接獲沈男的兒子打電話報案，指他的父親下午2點多到石門漁港、石門洞遊戲區海岸採石菜花，平日都是大約4點多回到家，今天反常，晚上快7點了仍未見到人，沈男未帶手機，無法聯絡上，請消防人員協助救援。

據了解，年約50歲沈男住在淡水，太太的娘家在石門區。每年石花菜產季的假日如果陪太太回娘家，就會到海邊採石花菜。今天未如平時下午4點左右回家，家人擔心他發生意外。