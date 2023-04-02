國一南屯車禍釀兩死 前後車駕駛涉過失致死檢命交保

國道一號台中南屯路段今天凌晨1時許，發生七車連環撞車禍，其中張姓女子駕駛的轎車先撞上前方聯結車後，張女與車內楊男噴飛車外，張女遭後方開車的劉姓駕駛撞死，楊送醫後傷重不治，檢方今晚相驗、訊問後，認聯結車蘇姓駕駛、劉男涉過失致死罪，分別依5萬、10萬元交保。

此起發生在國道一號南屯段的7車連環車禍，由國道三隊調查，經查，張姓女子（21歲）在案發時駕駛轎車載楊姓男子（21歲），二人疑為情侶關係。

案發時張女車道前方是由蘇姓男子（47歲）駕駛的聯結車，疑似蘇變換車道不當，導致張女撞上聯結車車尾後，轎車翻覆在內側車道，張女、楊二人噴飛車外，張女再遭後方開車的劉姓男子（33歲）撞上，當場死亡，楊送醫後傷重不治。