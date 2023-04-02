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國一南屯車禍釀兩死 前後車駕駛涉過失致死檢命交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國道一號台中南屯路段今天凌晨1時許，發生七車連環撞車禍，其中張姓女子駕駛的轎車先撞上前方聯結車後，張女與車內楊男噴飛車外，張女遭後方開車的劉姓駕駛撞死，楊送醫後傷重不治，檢方今晚相驗、訊問後，認聯結車蘇姓駕駛、劉男涉過失致死罪，分別依5萬、10萬元交保。

此起發生在國道一號南屯段的7車連環車禍，由國道三隊調查，經查，張姓女子（21歲）在案發時駕駛轎車載楊姓男子（21歲），二人疑為情侶關係。

案發時張女車道前方是由蘇姓男子（47歲）駕駛的聯結車，疑似蘇變換車道不當，導致張女撞上聯結車車尾後，轎車翻覆在內側車道，張女、楊二人噴飛車外，張女再遭後方開車的劉姓男子（33歲）撞上，當場死亡，楊送醫後傷重不治。

台中地檢署檢察官今晚7時許完成相驗、訊問程序，認定楊、劉二人涉嫌過失致死罪，分別命5萬元、10萬元交保候傳。

國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷，檢方認定前後車駕駛涉嫌過失致死，命5萬、10萬元交保。圖／國道三隊提供
國道一號台中南屯路段今天凌晨近2點發生7輛車追撞車禍，造成二死一傷，檢方認定前後車駕駛涉嫌過失致死，命5萬、10萬元交保。圖／國道三隊提供

國道 車禍

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