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台3線大埔段重機騎士連車掉落溪床 吊掛救出送醫

中央社／ 嘉義縣2日電

台3線351公里處、嘉義大埔段，今天發生黃牌重機掉落4公尺深裸露溪床，李姓騎士身體多處擦挫傷、意識不清，救護人員以吊掛方式救出，送醫治療；事故原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於中午12時20分據報，指台3線351公里處、大埔鄉民族橋附近有發生機車車禍，立即派遣三和及大埔分隊前往，人車趕抵發現為一名年輕機車騎士不慎跌入約4公尺深橋下，肢體多處擦挫傷、意識不清，以吊掛方式救出後送醫治療。

嘉義縣警察局中埔分局表示，受傷24歲李姓男子獨自騎乘1部黃牌重機車沿台3線南往北方向行駛，在民族橋不慎自撞橋墩護欄，李男與重機車皆跌落橋下的裸露溪床，緊急送醫後，暫無生命危險，李男酒測值為零，肇事原因待調查釐清。

台3線嘉義縣山區道路彎道眾多，中埔分局呼籲機車騎士應減速慢行，並隨時注意周遭道路狀況及保持安全間距，避免發生交通事故，造成自身及他人生命危害。

嘉義 大埔 重機

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