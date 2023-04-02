高雄省道突竄出婦人 拿玻璃瓶砸對向汽車

高雄陳姓駕駛開車行經大樹區台29線公路，突然對向有一名老婦人衝出車道，朝他丟擲玻璃瓶砸車，所幸無人受傷，影片事後被陳男放上網，引來網友熱議，警方獲報後已調閱監視器畫面追查老婦，將開出2張最高2900元罰單。

陳姓網友今中午12時許，開車行駛在台29線公路的內車道，過綠陽山莊往大坪頂方向前進時，突然對向車道衝出一名老婦人，站在對向的內車道朝陳姓網友方向丟擲物品，突如其來舉動讓陳姓網友摸不著頭緒。

轄區仁武分局獲報後，根據陳姓網友畫面展開追查，並與發文者聯繫，雖然對方表示無須協助，但警方仍調閱監視器追查老婦行蹤。