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高雄省道突竄出婦人 拿玻璃瓶砸對向汽車

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓駕駛開車行經大樹區台29線公路，突然對向有一名老婦人衝出車道，朝他丟擲玻璃瓶砸車，所幸無人受傷，影片事後被陳男放上網，引來網友熱議，警方獲報後已調閱監視器畫面追查老婦，將開出2張最高2900元罰單。

陳姓網友今中午12時許，開車行駛在台29線公路的內車道，過綠陽山莊往大坪頂方向前進時，突然對向車道衝出一名老婦人，站在對向的內車道朝陳姓網友方向丟擲物品，突如其來舉動讓陳姓網友摸不著頭緒。

轄區仁武分局獲報後，根據陳姓網友畫面展開追查，並與發文者聯繫，雖然對方表示無須協助，但警方仍調閱監視器追查老婦行蹤。

警方表示，老婦人違規穿越車道，可處500元罰金，另無故在道路拋擲足以妨礙交通的物品，可處1200元至2400元罰金，若找到砸車的老婦人，最重可依道路交通管理處罰條例開罰2900元

高雄老婦人朝汽車丟擲玻璃瓶（紅圈），警方追查後預計將開2張罰單。記者張議晨/翻攝
高雄老婦人朝汽車丟擲玻璃瓶（紅圈），警方追查後預計將開2張罰單。記者張議晨/翻攝

車道 監視器

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