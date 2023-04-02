男子登屋我尾山心臟痛冒冷汗 台中消防隊員救下山
1行4人今天到台中市和平區登屋我尾山，其中62歲林姓男子突然心臟痛冒冷汗，台中市消防局獲報派隊員上山，陪同林男下山送醫治療。
清明兒童節連假登山人多，台中市消防局今天上午10點42分接獲報案，1行4人登屋我尾山，其中62歲林姓男子在屋我尾步道約2公里處，心臟痛及冒冷汗，請求協助。
消防局派遣谷關、和平2車4人、林務局麗陽工作站2人，共6人；另派東勢救護車1車2人，共8人，由谷關分隊張凱閔分隊長帶隊前往救援。
搜救人員今天中午12點30分接觸患者，對方身體狀況稍微緩解，胸口仍有刺痛情形，由搜救人員陪同往登山口下撤。下午3點43分返回登山口，由東勢消防分隊救護車送往東勢農民醫院治療。
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