男子登屋我尾山心臟痛冒冷汗 台中消防隊員救下山

1行4人今天到台中市和平區登屋我尾山，其中62歲林姓男子突然心臟痛冒冷汗，台中市消防局獲報派隊員上山，陪同林男下山送醫治療。

清明兒童節連假登山人多，台中市消防局今天上午10點42分接獲報案，1行4人登屋我尾山，其中62歲林姓男子在屋我尾步道約2公里處，心臟痛及冒冷汗，請求協助。

消防局派遣谷關、和平2車4人、林務局麗陽工作站2人，共6人；另派東勢救護車1車2人，共8人，由谷關分隊張凱閔分隊長帶隊前往救援。