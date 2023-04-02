3名舞小姐為細故打成一團 警方：依違反社維法究辦
台南市某舞廳昨天清晨約5點結束營業後，3名舞小姐酒後在門口疑為細故發生爭執後，大打出手，少爺上前勸阻，並驚動在舞廳前守望員警到場處理，3女手腳都有擦挫傷，警方今天說，3女都不提傷害告訴，警詢後全案依違反社會秩序維護法究辦。
據了解，事發於4月1日清晨5點多舞廳結束營業後，劉（24歲）、許（30歲）及卓（28歲）姓女子，在門口疑為細故發生爭執後，大打出手，還有人腳踹對方，少爺曾上前勸阻，3女仍打成一團，過程被PO上爆料公社。
這場舞廳前騷動，引起台南市守望員警注意，立即趕往處理，3名舞廳小姐在結束營業後，於大門口發生肢體拉扯，3女手腳有擦挫傷，但暫不提傷害告訴，警詢全案依違反社會秩序維護法究辦。 警方說，持續加強深夜舞廳周邊巡守，以維護轄區治安。
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