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高雄婦衝向汽車丟擲玻璃瓶 車主嚇得直按喇叭

中央社／ 高雄2日電

高雄市大樹區今天中午發生一起行進中轎車被砸玻璃瓶事件，一名婦人橫跨車道對汽車砸玻璃瓶，所幸無人員傷亡；仁武警分局表示，此舉已違反道交條例，最高可罰2400元。

被砸車主今天中午12時左右開車行經台29線，剛過綠陽山莊往大坪頂方向；他說，自己當時行駛於內線車道，車速約50公里，卻突然被對向走過來的婦人拿玻璃瓶砸車，嚇得他直按喇叭。事後車主將影片上傳，提醒民眾行經此路段要小心自身安全。

仁武警分局接獲此消息後，主動聯繫發文者，發文者表示不需要警方協助；仁武警分局發布消息指出，為維護轄內交通安全，將持續擴大調閱周遭監視器，追查這名婦人行蹤，也會派遣巡邏警力加強巡守。

仁武警分局指出，婦人任意穿越車道已違反道路交通管理處罰條例第78條1項3款規定，可處新台幣500元罰鍰；另外，民眾無故在道路拋擲妨礙交通的物品，也違反道交條例第82條1項1款規定，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

警方呼籲，為自身與交通安全，民眾勿任意跨越車道，也不可在道路上任意丟棄拋擲物品。

車道 高雄市 監視器

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