桃園11人登山隊攀干卓萬山 1人失聯恐失足墜崖

桃園一支11人登山隊利用連假到南投攀登干卓萬群峰，蔣姓隊員在干卓萬山附近斷崖往三叉營地方向失聯，疑失足墜崖，隊友今對外求援，南投消防局已組成6人搜救隊，並搭乘空勤直升機入山搜救，下機後採步行挺進事故點了解並救援。

據了解，該支11人登山隊上月31日從桃園到南投攀登干卓萬群峰，挑戰干卓萬山、卓社大山等百岳，當天上午從親愛萬大林道入山，預計明天（3日）從仁愛法治村武界林道下山，未料今天上午傳出有隊員失聯，且疑似失足墜崖事故。

南投縣消防局指出，今天清晨6時許獲報，一名66歲蔣姓登山客在干卓萬山附近斷崖往三叉營地方向失去音訊，其隊友因遍尋不著，懷疑他可能失足墜崖，為此立刻通報當地消防隊，組成6人搜救隊，並申請空勤直升機協助，陸空救援。

據了解，蔣男在失聯前疑因身體不適或腳程較慢，大多落在隊伍後方，隊友透過保持在一定距離且呼叫確認狀況，他原本都有回應，但今晨6時許，行經干卓萬山附近斷崖第3段拉繩處往三叉營地方向時，呼叫他卻沒回應，疑似失足墜崖。